Lorsqu’on se retrouve seul à l’intérieur du tipi de Chez Mag, on entre dans un lieu incroyablement paisible. Que le crépitement du feu de bois se fait entendre. Une belle air de repos où l’on peut voir, toucher et sentir du gazon en plein hiver. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le minuscule casse-croûte Chez Mag à Sainte-Famille a beaucoup fait jaser la population locale au cours des derniers mois. Au lieu de cesser leurs activités pour la saison hivernale, les deux propriétaires ont défié les aléas de Dame nature afin de nourrir les insulaires de l'île d'Orléans.

Un texte de Allison Van Rassel

« Lorsqu’on a lancé l’idée d’ouvrir le casse-croûte cet hiver, nos clients nous disaient que ça ne marcherait pas, qu’on était fou de faire ça, raconte la copropriétaire Louise Paradis. On a pris cette réaction-là comme un défi. »

« Un défi, mais aussi un peu de folie », ajoute en riant à gorge déployée son conjoint et copropriétaire de l’entreprise, Steve St-Pierre.

Ils ont affronté l’hiver dans leur minuscule casse-croûte de cinq mètres carrés avec succès et surpris beaucoup de monde du coin.

La quantité de neige reçue a causé des maux de tête au couple, mais a aussi isolé de façon naturelle le bâtiment. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tout devenait soudainement un obstacle pour nous : la condensation des friteuses, le froid, le gel et les vents. Louise Paradis, copropriétaire du casse-croûte Chez Mag

Les murs du bâtiment ne sont pas isolés pour l’hiver. Ils ont protégé des intempéries leur « cabane à patates » avec une immense bâche orange installée tout autour du bâtiment, prenant bien soin de conserver l’air de commande à la fenêtre.

« Le froid est certainement un défi, mais pas le plus important, » selon Louise. L’eau courante remporte la palme, une ressource à laquelle ils n’ont pas accès pendant l’hiver. Pour y remédier, le chef récupère tous les matins trois récipients d’eau filtrée au dépanneur du coin.

Il n’y a pas de chauffage non plus dans le bâtiment. Outre un petit appareil d’appoint, seule la chaleur indirecte provenant des appareils de cuisson réchauffe le casse-croûte.

Les gens de l’île nous disent depuis des lunes que ça ne marche pas l’île l’hiver, que c’est mort. C’est sûr que c’est mort, tout le monde est fermé, personne ne veut ouvrir. On a défié leur pronostic en disant ce n’est pas mort et ça fonctionne vraiment. Steve St-Pierre, chef et copropriétaire du casse-croûte Chez Mag

Poulet au « pouish »



Le défi du froid limite le chef St-Pierre à n’offrir que du poulet pendant l’hiver : la cuisse ou poitrine, un poulet pané et frit appelé Colonel St-Pierre et une variété sichuanaise qui porte le nom Général Mag.

« Je n’ai pas de place pour une brochetterie, donc j’achète un poulet précuit d’une entreprise spécialisée à Drummondville, explique Steve. Ensuite je prends le temps de le transformer en quelque chose d’unique. »

Le Henny Penny du chef St-Pierre dans lequel rôti des cuisses et poitrines de poulet. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le chef St-Pierre s’est procuré un four de marque Henny Penny avec des tiroirs expressément conçus pour contrôler à la fois l’humidité et la chaleur du poulet, un appareil qu’il a modifié afin d’ajouter une touche bien personnelle à son produit.

Il a raccordé un tube à un réservoir d’eau filtrée contenant de la fumée liquide. Toutes les 10 minutes, une brume de ce mélange est aspergée sur le poulet et s’immisce lentement dans sa chair.

« Je donne à mon poulet un "pouish" d’amour », s’exprime en riant le cuisinier qui cumule plus de 35 ans de métier.

Ce n’est pas juste parce qu’on est ouvert pendant l’hiver que les gens se déplacent, mais surtout parce que c’est bon. Steve St-Pierre, chef et copropriétaire du casse-croûte Chez Mag

Pour 13,75 $, l’offre de base comprend une généreuse portion de frites de l’île, une salade de choux maison réalisée à partir de jus de pomme et vinaigre de cidre, ainsi qu’une onctueuse sauce maison peu salée. Cette dernière plaît beaucoup à mon palais.

Un repas de poulet frit mettant en valeur une panure bien croustillante avec un assaisonnement fort savoureux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Un tipi comme salle à manger

Se qualifiant de téméraire et audacieux, le couple a aussi fait le pari d’installer un tipi chauffé au bois derrière « le shack à patate » afin d’offrir un air d’attente et une salle à manger à sa clientèle.

Le tipi provient d’un Innu de la Côte-Nord a été installé par des amis du couple membre de la communauté huronne-wendat.

Ils ont décoré le lieu de capteurs de rêves, déposé des chandelles sur les deux tables à pique-nique et mis à la disposition des clients des couvertures en poils synthétiques.

« Il y a même des clients qui réservent le tipi pour y manger famille », se surprend Louise.

Tous les jours depuis le 27 décembre, Steve pelte une allée de 6 mètres de long et 12 mètres de profond pour se rendre au tipi. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Audace calculée

Copropriétaire du casse-croûte Chez Mag depuis le mois de mai dernier, Steve caressait le rêve « depuis trop longtemps » d’être son propre patron.

« J’ai passé 30 ans de ma vie à travailler pour les autres, lance-t-il d’un ton sec. J’ai eu plusieurs occasions d’ouvrir des restaurants gastronomiques, d’avoir mon propre restaurant et faire ma propre marque. J'ai toujours voulu être mon propre boss. »

Louise a fait le saut dans l’aventure par passion, elle qui cumule plusieurs années de travail en vente et représentation dans le domaine de la restauration et l’alimentation.

Ensemble, ils ont cogné à la porte de Chez Mag sans même qu’il soit à vendre. Ils ont vu là une belle occasion de mettre leur expérience au profit de la population locale en créant ce qu’il appelle un « casse-croûte nouveau genre ».

Steve St-Pierre et Louise Paradis miseront sur les produits locaux afin de faire vivre leur expérience « casse-croûte nouveau genre » aux insulaires de l'île d'Orléans. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« On va travailler les produits locaux, des viandes fraîches, surtout pas de congelé et des champignons sauvages, poursuit Steve, passionné de mycologie. On préfère réduire notre ''mark-up'' et faire un produit de qualité. »

L’été dernier, ils ont servi plus de 20 000 clients et attiré des curieux de partout en province grâce à leur poutine épicée. Louise croit que leur présence sur les réseaux sociaux aide aussi à faire parler d’eux.

D’ici à ce que le beau temps arrive, la formule poulet barbecue de Chez Mag se poursuit encore jusqu’en avril. Le commerce prendra ensuite une pause de service pour une semaine afin de démonter la protection hivernale et préparer la saison printanière.