Les Pays-Bas et sa capitale Amsterdam commencent à faire leur marque comme destination gastronomique incontournable. Ce qui les distingue? Entre autres, une nouvelle génération de jeunes chefs qui misent le retour d'aliments et viandes anciennes encore trop peu connues même des Néerlandais.

Un texte de Allison Van Rassel

Le chef étoilé du restaurant Rijks d’Amsterdam, Joris Bijdendijk, par exemple, est très engagé envers le patrimoine culinaire de son pays.

Dans la cuisine de son restaurant adjacent au musée du même nom, le chef Bijdendijk et sa brigade préparent la mise en place pour les repas du jour. La salle à manger de 130 places affiche complet.

En préparation, du poulet Chaamse Pel, une race dont l'origine remonte à plus de 400 ans, qui sera cuit en « petit paquet » dans une casserole à la manière traditionnelle des Pays-Bas, selon le cuisinier responsable de la cuisson.

Joris Bijdendijk est le seul chef d’Amsterdam à offrir ce poulet patrimonial en restaurant. Il ne se gêne pas pour mettre cette denrée sur un piédestal et louange d'ailleurs l'agriculteur qui le produit.

« Hert est quelqu’un de spécial pour moi, car il est le dernier agriculteur à avoir conservé cette race de poulet, raconte avec fierté le jeune chef aux boucles d’or. S’il arrête d’élever ce poulet, nous perdons un gros morceau de notre biodiversité. »

Tous les chefs doivent cuisiner en fonction de la nature, et non l’inverse. C’est la seule façon de permettre à nos agriculteurs de rester en vie tout en conservant le terroir, la biodiversité. Joris Bijdendijk, chef de cuisine du restaurant Rijks

Joris travaille avec l'agriculteur Hert depuis l’ouverture du Rijks voilà maintenant quatre ans. Au début, il commandait à l’éleveur artisan 30 poulets de 1,5 kilo par semaine. Une demande à laquelle Hert avait du mal à répondre, car l’agriculteur était incapable de déterminer à quoi ressemble un poulet de ce poids.

Le poulet Chaamse pel, un poulet avec 400 ans d’histoire, fait à lui seul la promotion de l’histoire culinaire des Pays-Bas, selon le chef Joris Bijdendjik. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« J’y suis allé visiter sa ferme et j’ai tout de suite compris, s’exclame le cuisinier. Tu ne peux pas savoir le poids d’une volaille en la regardant, ni si c’est la meilleure qualité de viande. Depuis, je travaille différemment avec lui. Je lui demande de m’envoyer ce qu’il croit être la meilleure qualité, peu importe le poids, et j’adapterai ma cuisine en fonction de ce que je recevrai. »

Servis de huit différentes façons dans le restaurant, les plats mettent en valeur diverses coupes de cet « oiseau rare ». Une façon de faire qui minimise les pertes en cuisine et met en valeur le savoir-faire de l’artisan auprès de sa clientèle.

Héritage indonésien

Ambassadeur de ce qu’il surnomme la nouvelle cuisine néerlandaise, Joris puise également dans les nombreuses influences exotiques qui ont inspiré la culture locale afin de mettre en valeur l’identité culinaire de son pays.

« La connexion avec l’Indonésie et les épices qui en découlent font partie de l’histoire néerlandaise, précise-t-il. Il faut aussi lui trouver une place lorsque l’on raconte l’histoire de la cuisine néerlandaise. »

Il prépare alors un Rendang, un ragoût typique de ce que furent les Indes orientales néerlandaises (Indonésie), réalisé ici à base de viande de bouc, un produit méconnu des consommateurs du monde entier.

« Nous savons tous à quel point l’impact de la production de viande est nocif pour l’environnement. Pourtant, nous avons abondance de bouc que nous tuons dès la naissance, dit-il agacé de la situation. La femelle est précieuse pour le fromage, car elle donne du lait, mais pas le bouc. Un éleveur doit même payer pour s’en débarrasser, alors qu’il peut faire de l’argent si on le cuisine. Pourquoi est-ce que nous mangeons l’agneau, mais pas le bouc? »

C’est alors qu’il décide de faire sa part afin d’éduquer la population aux plaisirs gustatifs associés à la viande de bouc, un produit qui figure au menu de son restaurant tous les jours de la semaine. Son goût est beaucoup plus délicat qu’on peut le croire, et associé à une cuisson lente en sauce, sa texture charnue fond sous la dent.

Rendang sur tartelette salée, gelée de gingembre, pétales de choux de Bruxelles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

En tant que chef, nous devons cesser d’être des enfants gâtés qui obtiennent tout ce qu’ils veulent à tout moment de l’année. Il faut d’abord explorer ce qui existe autour de nous avant de créer de nouveaux produits alimentaires. Joris Bijdendijk, chef de cuisine du restaurant Rijks

Joris est très positif lorsqu’il regarde vers l’avenir, car il voit de plus en plus de chefs et agriculteurs travailler ensemble afin de promouvoir l’identité culinaire de son pays.

Mais, il existe encore un grand fossé entre les consommateurs, les agriculteurs, les chefs et le gouvernement, croit-il, afin de faciliter la mise en valeur de certains produits.

« En Hollande, nous avons de la chance, car nous avons tout ce dont vous pouvez rêver de manger. Nous manquons un peu d’estime de soi, mais nous y travaillons. »