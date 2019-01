Un tout premier restaurant au menu entièrement végétalien, sans aucun produit d'origine animale, ouvrira ses portes dans le Vieux-Port de Québec. En mars, le Don verra le jour sur la rue Sault-au-Matelot et misera sur un court menu changeant au gré des saisons.

Une chronique d’Allison Van Rassel

C’est dans le défunt local du Brigantin que le restaurant Don s'installera ce printemps. Le petit local sera complètement dépouillé afin de mettre en valeur un décor moderne et chic visant à « casser l'image négative » vieillotte trop souvent associée aux adeptes de la diète végétalienne.

« Je veux faire un Bello végétalien », précise le restaurateur Yanick Parent qui exploite deux restaurants sur la rue Saint-Louis, dont le Bello Ristorante.

« Je vais aussi offrir un valet stationnement, parce que je veux aussi que le Québécois vienne manger chez nous », poursuit-il.

M. Parent est aussi propriétaire du restaurant La Bûche, un concept qui plonge la clientèle dans une ambiance typique d’une cabane à sucre québécoise en plein centre urbain.

Selon l'adepte de la cuisine végétalienne depuis 7 mois, même les mauvaises langues face à ce type de cuisine seront séduites par l’expérience.

« Je pense que je suis assez connu dans le milieu de la restauration à Québec pour que les gens me fassent confiance, croit-il. Je veux que les gens de Québec viennent l’essayer par curiosité, mais qu’ils reviennent parce qu’ils seront charmés par la qualité du produit. »

Je crois quand même que l’on s’en va de plus en plus là. C’est un mode de vie mondial, ce n’est pas juste local, car c’est une question de santé. Yanick Parent, restaurateur propriétaire du Bello Ristorante, Le Bûche et Don

Ce désir de piquer la curiosité des locaux et parler directement à la communauté végétalienne mondiale a poussé Yannick à baptiser son restaurant à mille lieues des clichés.

Un nom comme Don « casse les préjugés » associés à ce type de cuisine. M. Parent fait allusion au restaurant Løv à Montréal, qui réussit très bien ce pari.

Le Don mettra en valeur la cuisine saisonnière de la cheffe Anne-Marie Grenier qui exploite actuellement le comptoir Veganville situé à même le gym Le Profil à Charlesbourg.

« C'était ça mon but quand j'ai lancé mon comptoir avec juste 5000 $, que quelqu'un avec des grosses culottes goûte à mon talent, lance Anne-Marie au bout du fil avec un grand fou rire. J'ai ouvert Veganville avec 5000 $. Aujourd'hui, j'attire avec ma cuisine des gars de construction qui sortent d'ici avec les yeux dans la graisse de bine, parce c'est plein de saveurs. »

Un plat végétalien du comptoir Véganeville Bar Santé Végétalien d'Anne-Marie Grenier. Photo : Photo tirée de la page Facebook Véganeville Bar Santé Végétalien

La soupe thaï d'Anne-Marie, une composition aromatique autour du miso et du sésame avec carottes marinées et champignons frits, enveloppe d'umami et réconforte instantanément.

Elle entend mettre en valeur l'Asie, le Mexique et la cuisine québécoise dans son futur menu où tout sera fait from scratch.

Le monde pense que manger végétalien, c'est du gazon et de la luzerne, que c'est fade et qu'il n'y a pas de saveurs. On est venu me chercher parce que ma cuisine est bonne, pas juste par ce que je suis végétalienne. Anne-Marie Grenier, cheffe du Don

Celle qui compte plus de 20 ans d'expérience en restauration pourra miser sur l'expertise en gestion de cuisines de grands restaurants de Luc Ste-Croix, le chef actuel des cuisines au Bello Ristorante.

Le bras droit de Yanick Parent, Pierre-Olivier Gingras, est aussi associé à l'aventure Don.

Miser sur le touriste

Après avoir exploré Limoilou pour son nouveau commerce, Yanick Parent a rapidement mis de côté le quartier tendance pour le Vieux-Port et sa généreuse faune touristique.

Selon lui, s’il veut faire vivre un concept 100 % végétalien à Québec, il doit miser sur l’appétit du touriste.

Les gens d’ici vont se questionner, vont être curieux, mais les touristes, eux, vont adhérer […] Faut vraiment que je profite du touriste, parce que c’est lui qui va faire que je vais rouler à l’année. Yanick Parent, restaurateur propriétaire du Bello Ristorante, Le Bûche et Don

Le restaurateur ouvrira aussi une sandwicherie européenne mettant en valeur un bar à jus et un café de 10 places dans les anciens locaux de la crèmerie Déli-Lot sur la rue Saint-Louis.

Appelé Peppé, le comptoir ouvrira ses portes en mars prochain. « Je suis un peu nerveux, mais je fais confiance à la vie. J’ai une belle équipe, ça vient bien aller. »

Le restaurant Don sera quant à lui situé au 97, rue du Sault-au-Matelot, dans le Vieux-Port.