À travers les aventures gastronomiques vécues dans la région de Québec, certaines s'inscrivent en mémoire comme d'agréables souvenirs gourmands et olfactifs. Voici quelques expériences marquantes des derniers mois, faites au détour de tavernes japonaises, pizzérias, restaurant italien ou végétaliens de Québec.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Coup de cœur de l'expérience La Bonne Étoile : moules fumées de la Gaspésie, tomates fraîches et confites dans une sauce avec cameline. Un plat tout en fraîcheur où des arômes nuancés charment le palais. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La Bonne Étoile

160, rue Saint-Paul

L’équilibre des plats, combinant grâce des textures et vivacité des couleurs saisonnières, fait de cette expérience estivale du Vieux-Port de Québec une des plus belles que la capitale nationale ait connues au cours des cinq dernières années. Le duo Charles Provencher-Proulx et Alexandra Roy s’amusent avec finesse à peindre un portrait tout en fraîcheur de ce que goûte le Québec d’aujourd’hui.

Le chef Emile Tremblay immortalise son entrée au navet carbonisé. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les Faux Bergers

1339, boulevard Mgr de Laval, Baie-Saint-Paul

Que ce soit la pizza à l’aubergine cuite au feu de bois ou l’entrée au navet carbonisé, chaque assiette concoctée par les chefs Émile Tremblay et Sylvain Dervieux, inspirée du paysage et des parfums de saison, rend hommage aux artisans du terroir de Charlevoix. Aucun produit industriel ici! Détour fortement recommandé en saison estivale, pour la crème glacée au lait de brebis.

L’okonomiyaki du Hono Izakaya au bacon ou aux légumes est le plat réconfortant incontournable du menu. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Honō Izakaya

670, rue Saint-Joseph Est

Le daïkon braisé est un des plus beaux plats de la nouvelle taverne japonaise de Saint-Roch, Honò Izakaya. Servi dans un bouillon dashi accompagné de suprêmes d’orange et d'oignons confits, ce plat est expérience immersive et incontournable à Québec pour s’initier aux saveurs typiques du Japon.

Le plat qui mérite l’Oscar du meilleur plat de 2018 est le gnocchi à la ricotta et truffe blanche du restaurant Battuto. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Battuto

527, boulevard Langelier

Le plat qui mérite « l’Oscar du meilleur plat de 2018 », selon moi, est le gnocchi à la ricotta et truffe blanche d'Alba du restaurant Battuto, une expérience fort émotive à jamais gravée dans ma mémoire gustative! Des gnocchis à la fois doux et sobres permettant ainsi à la truffe blanche d’exprimer toute sa beauté. Une bouchée à la fois, on est transporté à 1000 lieux de Saint-Roch et au cœur de la région du Piedmont en Italie.

Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dîner Saint-Sauveur

450, rue Saint-Vallier Ouest

Le chicken n’ waffle du Dîner Saint-Sauveur est digne du trône au royaume du comfort food de Québec : une croustillante panure enveloppant de juteux filets de poulet déposés sur deux moelleuses gaufres nappées d’une sauce sucrée et relevée; le genre de mets qui se déguste idéalement sans ustensile et préférablement au petit matin.

Le fameux ravioli de kale et labneh du bistro L'Orygine. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’Orygine

36, rue Saint-Pierre

Sans toutefois être un bistro 100 % végétalien, L’Orygine s’inspire, transforme et fait rayonner les produits de Dame Nature dans chaque assiette, notamment le fameux ravioli de kale et labneh. Garni de graines de chanvre, de noix de noyer noir au goût acidulé, aux arômes imitant le fromage bleu, ce plat est une introduction savoureuse et surprenante à la cuisine végétalienne.

Le plat qui selon moi démontre la créativité du chef Masia, est sans contredit le homard de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

ARVI

519, 3e Avenue

Le plat de homard de la Gaspésie du chef Julien Masia du restaurant ARVI mise sur le sorgho, une céréale africaine sans gluten à la mode, afin d’élever le crustacé au titre d’œuvre gustative magistrale. Complétée par le sucre floral du miel gaspésien Apis Lacris, chaque bouchée de ce plat prouve que ce dernier venu de Limoilou est un incontournable à Québec.

Photo : Photo courtoisie Buvette Scott

Buvette Scott

821, Rue Scott

La Buvette Scott est le reflet du dicton : dans les petits pots les meilleurs onguents. Le petit restaurant du quartier Saint-Jean-Baptiste fait preuve d'un formidable talent en cuisine avec son cannoli à la menthe. Dégustée à la toute fin d’un copieux repas entre amis où se sont succédé les humm et les ah de délectation, cette petite création frite, crémeuse, chocolatée et mentholée a suscité une vive réaction de plaisir de tous autour de la table.

Mettant en valeur artisanat et design, la buvette de quartier Le voisin, dans le quartier Saint-Roch, à Québec, se démarque autant par sa cuisine que par son décor. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le Voisin

299, rue Saint-Joseph Est

L’incontournable de la sympathique buvette Le Voisin, le plat signature de ce petit restaurant de Saint-Roch, est le chou-fleur frit accompagné de mayonnaise maison aux agrumes honoré de tuiles de Romano. Qui aurait cru que la vedette de l’apéro en 2018 était un légume?

Création autour de l'argousier. Photo : Photo courtoisie

L’Initiale

54, rue Saint-Pierre

L’année 2018 marque mon 40e anniversaire de naissance souligné de façon grandiose avec le menu Dégustation du prestigieux restaurant L’Initiale. Une bouchée à la fois, j’ai succombé aux plaisirs de l’art divins d’un des plus grands chefs du Canada, Yvan Lebrun. Un service irréprochable et élégant dans un décor sobre tel un canevas prêt à accueillir un arc-en-ciel de couleurs et émotions, dont celles entraînées par le blanc de flétan à la crème fumée Dubarry, armillaires ventrues et maïs.

Le poulet Général Tao du restaurant Chez Wong est un des meilleurs à Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Restaurant Wong

19, rue de Buade

J’ai visité le Restaurant Wong pour la première fois en 2018, soit près de 60 ans après son ouverture! Je suis sous le charme de leur poulet Général Tao, sans aucun doute mon préféré à Québec : une pâte croustillante avec un généreux morceau de poulet enduit d’une généreuse sauce bien relevée. Chez Wong, les egg rolls sont dodus et la soupe-repas est élaborée à partir d’un bouillon réconfortant incroyablement parfumé.

La tostada de Dominic Marcoux, chef de l'Écho Buvette dans le Vieux-Port. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Buvette Écho

67, rue du Sault-au-Matelot

L’option « Sur la croûte » de décembre, une inspiration fish tacos, m’a sincèrement charmée : pétoncles (selon la disponibilité, des îles de la Madeleine) déposés avec soin sur une croustillante tostada badigeonnée d’une huile épicée, recouverte d’une onctueuse crème sûre parsemée de guacamole et d'une salsa d’oignons rouges, de concombres et de coriandre. Accompagné d’un verre de blanc biologique de la Slovénie, ce plat permet de s’offrir l’été en hiver.