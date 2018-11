Dans un tout petit local aux couleurs jaune soleil et turquoise de mer caribéenne, le cuisinier Fritz Dubé puise dans son héritage culturel afin de mettre en valeur les parfums chaleureux des Antilles.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Le froid s'est installé plus rapidement qu'à l'habitude sur la ville de Québec cette année et le chef d'origine haïtienne Fritz Dubé le sait.

Pour me réchauffer l'âme, il m’accueille dans son casse-croûte du chemin Saint-Louis, le Délice des Tropiques, avec un onctueux smoothie à la mangue, parfumé de lait de coco et un mélange secret d'épices. Son breuvage est simple, mais si ensoleillé que j’ai dû fermer mes yeux quelques instants afin de calmer le plaisir quelque peu ensorcelant des saveurs tropicales.

C'est définitivement le remède idéal pour combattre la grisaille de novembre.

Le chef Fritz Dubé prépare son fameux smoothie coco-mango. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Assis à ma gauche, le beau-fils de Fritz, David Quitman, témoigne de ma réaction. « C’est exactement ce que l’on recherche comme effet », me lance-t-il soutenu d’un grand rire contagieux.

On veut que les gens se sentent enveloppés comme ça par les saveurs chaleureuses des Antilles. David Quitman, copropriétaire du restaurant Délices des Tropiques

Le casse-croûte Délice des Tropiques est une histoire de famille, celle où la créativité culinaire du paternel Fritz figure au menu.

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Fritz cuisine des mets simples et modeste avec cœur, mais sans aucune recette.

« Je m'inspire des épices, des parfums de mon enfance, raconte le chef. Je suis l'aîné de 12 enfants et j'ai dû apprendre à cuisiner très tôt. Aujourd'hui, c'est mon coeur qui parle, c'est de l'amour que j'offre. »

Une impulsion qu'il transmet aussi par son sourire communicateur.

Des gens qui ont déjà voyagé en Martinique ou en Guadeloupe recherchent certaines saveurs, car ils veulent revivre leurs expériences. Ils entrent ici et ils nous racontent comment notre cuisine éveille des souvenirs heureux. David Quitman, copropriétaire du restaurant Délices des Tropiques

Derrière le comptoir, la cuisinière et « femme à tout faire » Dasha Beaubien prépare un pain bokit. Cette spécialité Guadeloupéenne est façonnée à la main à partir de sel, d’eau, de levure et farine blanche. Elle dépose le bokit dans la friteuse quelques instants afin de rendre la surface du pain légèrement croustillante.

Un bokit garni de tomates, oignons verts et « chiktaïl », ou effiloché, de thon. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Plus épais qu’un pain naan, le goût du bokit est neutre et conçu pour accueillir en sandwich de la chiquetaille de poulet, de morue ou de thon que Fritz rehausse avec ce que les Martiniquais appellent du piment végétarien, ou Trinidad pimento pepper en anglais. Ce piment aux parfums semblables à celui de l’habanero, mais « qui ne pique pas », relève de manière agréable les ingrédients avec lesquels il est apprêté.

Fritz cuisine aussi des acras de morue. La recette de ce beignet salé et frit fait appel à de la farine blanche pour lier les ingrédients, amenant une texture plus élastique à l’appareil une fois cuit. Incroyablement croustillant et sans arrière-goût de friture, l'amuse-gueule mériterait toutefois un peu plus de poisson. Rehaussé de la sauce piment maison, chaque bouchée est un éclatant coup de chaleur pour les papilles.

Les Gaspésiens se retrouvent beaucoup dans notre cuisine. Quand on leur dit que l’on fait des choses à base de morue salée, ils capotent! Mais ce sont aussi des saveurs qui rejoignent les Sud-Américains et les Africains. David Quitman, copropriétaire Délices des Tropiques

L'acra de morue, un beignet salé fort apprécié des Antillais. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Autre plat fort populaire chez Délices des Tropiques et typique de la gastronomie haïtienne est le riz djon djon. Cuit à l’étouffée, ce riz porte le nom du champignon noir avec lequel il est cuisiné.

Cultivé en Haïti, séché puis exporté au Québec, le champignon djon djon est ensuite réhydraté avec du lait de coco, du thym et des « cives » puis garni de petits pois verts. En moins d’une heure, deux clientes sont venues chercher des commandes exclusivement de riz djon djon pour emporter.

Sur le comptoir, un présentoir vitré met en valeur des gourmandises sucrées dans lesquelles la goyave, la vanille, la cannelle et la muscade séduisent les sens.

Lors de ma visite, les sourires et les fous rires se sont enchaînés.

Le bonheur que procurent les parfums ensoleillés de la famille Dubé fait de ce petit local de Sainte-Foy un incontournable afin de s’initier, ou se replonger, dans le soleil des tropiques.

Et Nou kontan wè zot me lancent-ils avant de partir, heureux comme moi de notre rencontre.