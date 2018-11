Depuis avril, la confection de fromages à pâte molle est mise en place à la Fromagerie des Grondines dans Portneuf. La fromagère Agathe Montambault porte une attention particulière à chaque geste qu'elle exécute dans la reproduction des méthodes de fabrication ancestrales pour créer des produits de types Reblochon et brie de Melun.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Charles Trottier, copropriétaire de la fromagerie de Portneuf avec sa conjointe Guylaine Rivard, souhaitait faire écho au Reblochon et au brie de Melun, des fromages savoureux, mais difficiles à importer de France.

« Je ne sais trop pourquoi, probablement parce que les normes sont beaucoup plus sévères pour les fromages au lait cru. Même les distributeurs de la Fromagerie Hamel et de la Fromagerie Atwater à Montréal n’en ont pas », explique le fermier.

Après une dizaine d’années à transformer le lait cru biologique de ses vaches suisses en fromages fermiers à pâte ferme, la Fromagerie des Grondines s’apprête à mettre en marché ses tout premiers fromages de pâte molle à croûte fleurie, et pas n’importe lesquels.

Le fromage Reblochon bénéficie d`une Appellation d`origine contrôlée en France depuis 1958, ce qui interdit la Fromagerie des Grondines d'utiliser son nom. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le brie de la plaine de Melun, qui serait l’ancêtre des bries, originaire de la région de l’île de France à l’est de Paris et protégé par une appellation d’origine contrôlée, a été l'une des premières sources d'inspiration.

Dégusté pour la première fois il y a plus de 30 ans à l’Épicerie européenne à Québec, M. Trottier se souvient encore de son goût plus fort et salé que les autres bris du commerce. C’est un fromage au lait cru avec du caractère, doté d'une pâte onctueuse et dorée, voire presque translucide.

« C’est du ciel, dit-il en se remémorant l’expérience. C’est mon fromage préféré et j’en achetais à l’époque un morceau chaque semaine. »

M. Trottier veut reproduire son fromage préféré et mettre en valeur le terroir de Portneuf.

Ça fait des années que l’on se fait demander des fromages à pâte molle par nos clients, mais on n’avait pas les équipements ni la place pour le faire. Nos derniers investissements ont permis la mise en place d’une chambre chaude dédiée exclusivement à l’affinement de fromages de type pâte molle. Charles Trottier, copropriétaire de la Fromagerie des Grondines

Ces trois dernières années, 2,3 M$ ont été investis dans l’entreprise pour agrandir la fromagerie et faire place à une nouvelle grange à la fine pointe de la technologie permettant ainsi d’améliorer le bien-être de leurs vaches suisses brunes, dont le lait certifié biologique est la base de tous leurs fromages.

Chaque geste compte

L’élaboration du brie de Melun est reconnue par un savoir-faire traditionnel où chaque étape, chaque geste a un impact sur le résultat final; de l’alimentation de la vache jusqu’à la pression atmosphérique le jour de la confection.

« On a fait venir quelqu’un afin de développer des outils pour nous aider dans nos renversements, poursuit M. Trottier. Le renversement, c’est le geste qui fait que l’égouttage se poursuit et qu’il va avoir une certaine uniformité dans le fromage. Personne ne parle de renversements dans le fromage, mais c’est ''clé'' dans la fabrication. »

Le fromage est donc renversé quatre fois afin que l’égouttage s’exécute bien et ainsi évite l’apparition d’amertume dans la croûte, un goût qui témoignerait d’une mauvaise maîtrise de la technique.

Le moulage à la louche se fait dans des moules anciens importés de France afin d’assurer le plus grand respect des traditions. L’emballage sera aussi testé afin de s’assurer que la texture de la croûte conserve sa densité, sa forme et sa couleur quelque peu rouille.

S’il y a des gens qui ont pris la peine de calculer les gestes dans la fabrication d’un fromage, et que ça fonctionne depuis plus de 300 ans, ça doit être parce que c’est la bonne façon de faire. Charles Trottier, copropriétaire de la Fromagerie des Grondines

Ce fromage de type brie de Melun n’a toujours pas de nom et devrait voir le jour d’ici le printemps 2019.

Un Reblochon en hommage à Rudy

D’ici là, un fromage à pâte molle de type Reblochon fera son apparition dans les deux boutiques de la Fromagerie des Grondines, un produit en hommage à l’artisan fromager Rudy Ducreux dont la disparition subite en novembre 2016 a grandement ébranlé ses confrères artisans fromagers.

Selon M. Trottier, Rudy fabriquait quelques-uns des meilleurs fromages au Québec dont le Gaulois de Portneuf, un fromage à pâte molle et croûte fleurie « définitivement dans le top 5 des meilleurs fromages au Québec », souligne-t-il.

Je ne veux pas heurter la famille, mais je veux rendre hommage à Rudy question de souligner son apport et son expertise dans la fabrication de fromages fermiers au Québec. C’est une grande richesse que l’on a perdue. Charles Trottier, copropriétaire de la Fromagerie des Grondines

Le fromage de type Reblochon de M. Trottier est attendu sur le marché d’un jour à l’autre. Il espère remettre une portion des ventes de ce fromage à l’Arc-en-ciel, un organisme communautaire en santé mentale de Portneuf. Ce fromage ne porte toujours pas de nom officiel autre que « le p’tit nouveau ».

Un autre fromage à raclette affiné de 90 à 120 jours ainsi qu’une pâte semi-ferme au lait de brebis sont deux autres produits sur lesquels travaille actuellement l’entreprise du Rang 2 Est à Grondines.