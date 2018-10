Le sourire dans la voix de Josée di Stasio est bien audible dès les premières secondes de notre conversation téléphonique entourant la parution de son cinquième livre de recettes, À la soupe. Un sourire de bonheur, certes, mais aussi de soulagement pour celle qui dit avoir vécu deux années intenses de travail.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Josée di Stasio dit avoir pris le temps de bien faire les choses avec son recueil de soupes gastronomiques, dont la publication était d'abord prévue pour l'été 2017.

Une décision qui lui a permis de compter sur une année supplémentaire fort bienvenue afin de laisser « murir les recettes » et se « coller aux produits de saisons », deux facteurs essentiels dans son processus créatif.

« Ça m’a permis d’attendre le maïs, d’attendre les pêches et vivre ce que j'ai envie comme soupe pendant l'hiver, explique Josée di Stasio au bout du fil. C’est un an de plus qui m’a aussi permis de remettre mes recettes en question. »

Pour ce faire, elle a fait goûter ses créations à un petit groupe d’amies proches, lui permettant ainsi de compter sur des commentaires « sans gants blancs », une rétroaction précieuse pour la cuisinière d’expérience.

Ce processus l'a entre autres menée à l'ajout d'une soupe à la pêche et tomate découverte chez sa cousine Chantal, une recette adaptée de l’auteur et chroniqueur gastronomique Mark Bittman.

Je suis incapable de travailler autrement. Je goûte, je mange, mais j’ai besoin d’avoir cette énergie qui vient de l’autre. En plus, on a chacun sa palette. C’est bien d’élargir un peu et partager avec d’autre en fonction de leur palette de saveurs et besoins. Josée di Stasio

Ainsi, À la soupe propose des plats réconfortants qui parlent autant aux gens seuls qu’aux familles.

La « mamma des soupes », la minestrone. Photo : Radio-Canada/Courtoisie: Dominique T Skoltz, tirée de À la soupe, de Josée di Stasio (Flammarion Québec)

L’ouvrage de 192 pages publié chez Flammarion présente 52 recettes de soupes gourmandes, 12 idées de bouillons réconfortants, une douzaine d'accompagnements ainsi que 24 garnitures « pour la touche finale qui change tout ».

Parce que l’on dévore d’abord un livre de recettes avec les yeux, Josée di Stasio a fait appel à la photographe Dominique T. Skoltz avec qui elle signe les photographies de Le carnet rouge. La publication leur a valu de nombreux prix pour la qualité des photos, dont le titre de Best Entertainment Cookbook aux Gourmand World Cookbook Awards en 2014.

Ensemble, elles ont aussi créé le bookzine, qui relève du livre et du magazine, di Stasio, comme en Italie paru cet été chez KO Éditions.

Dans À la soupe, Skoltz met en images avec élégance et sensibilité la grande passion de Josée di Stasio pour la soupe.

À la soupe évoque le bonheur de cuisiner selon les saisons et sans gaspillage.

