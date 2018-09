Lorsque l'entrepreneure en alimentation Dominique Bilodeau parle de ses anciennes habitudes alimentaires, elle a un peu de honte dans la voix. Celle qui dit avoir trop souvent soupé aux Oreo et pizzas pochette gère aujourd'hui la jeune entreprise La cuisine de Miss Recipe, un traiteur de cuisine végétalienne de Québec qui compte sur une clientèle fidèle allant de Gatineau jusqu'au Nouveau-Brunswick.

Une chronique d’Allison Van Rassel

« Je ne faisais que regarder des émissions de cuisine, des sites de bouffe, des livres de recettes, raconte Dominique Bilodeau avec un sourire embarrassé. Après ça, quand j’avais faim, au lieu de cuisiner, j’allais me faire chauffer une pizza pochette au micro-ondes. »

Dominique Bilodeau est donc partie de loin quand elle a décidé de changer ses habitudes. Mais la vie lui a offert sa motivation.

Quand je suis tombée enceinte, je me suis dit : “ce n’est pas vrai que je vais nourrir mon enfant comme ça.” Dominique Bilodeau, propriétaire de La cuisine de Miss Recipe

En janvier 2017, elle s’inscrit à l’École hôtelière de la capitale pour apprendre à cuisiner et apporte « des changements drastiques » à son alimentation. Elle élimine d’abord le sucre blanc raffiné et les produits transformés.

« Je ne voulais plus rien savoir des additifs alimentaires, des agents de conservation, des colorants chimiques, précise-t-elle. En mangeant des sucres naturels, je me suis rapidement rendu compte que ça ne me prenait qu’un seul biscuit pour combler mon envie de sucre. Avant, je pouvais en manger deux rangées avant de me sentir rassasiée! »

Puis, sans trop d’efforts, dit-elle, la viande et les produits laitiers ont « pris le bord » avec comme plus grand défi l’élimination du fromage. Pour Dominique, le fromage industriel, qu’elle consommait en très grandes quantités, avait l’effet d’une drogue sur son cerveau.

J’ai eu tellement de misère à cesser le fromage. J’en rêvais la nuit! J’en suis à ma 31e journée sans fromage et là, je peux commencer à dire que ça va bien. Dominique Bilodeau, propriétaire de La cuisine de Miss Recipe

Avec le temps, elle a appris à vivre et cuisiner sans aucun produit d’origine animale, un mode de vie qui l’a poussé à partager ses recettes dans un blogue, Miss Recipe.

Elle compte aujourd’hui plusieurs milliers d’adeptes sur ses différentes plateformes sociales. Les nombreux encouragements l’ont poussée à lancer son entreprise en mars 2017 : La cuisine de Miss Recipe, un service de traiteur de cuisine végétalienne.

En moins d’un an, elle compte des clients à Québec, Lévis, Gatineau et au Nouveau-Brunswick.

Savoureux seitan

Mme Bilodeau attribue le succès de sa jeune entreprise à la qualité de son seitan, un aliment à base de protéine de blé dans lequel elle a investi plusieurs mois de recherche afin de développer une recette à son goût.

Ironiquement, le seitan de Miss Recipe est tranché finement avec de l’équipement de boucherie. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« La texture du seitan commercial me rebutait, tout comme la majorité des gens qui mangent du seitan pour la première fois, croit-elle, car c’est caoutchouteux. Je n’aimais pas non plus les techniques que j’ai apprises à l’école, ni les résultats. J’ai vraiment tout essayé », poursuit la cuisinière qui s’avoue très investie dans son approche à la cuisine.

Chaque semaine j’essaie de cuisiner un ingrédient que je ne connais pas. Les épiceries internationales, c’est un bijou pour ça. Amazon aussi, car je trouve plein de choses sèches et du vrac que l’on peut se faire livrer directement à la maison. Dominique Bilodeau, propriétaire de La cuisine de Miss Recipe

Le seitan est le seul produit au menu des mets préparés qui revient chaque semaine, car c’est son plus grand vendeur. Elle offre trois variétés : régulière, piquante et poivre rose et érable.

Le seitan de Miss Recipe a des adeptes partout au Québec. Un produit qu’elle désire éventuellement commercialiser à plus grande échelle. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Façonné à la main à base de farine de gluten, un bouillon aromatisé, du sirop d’érable, de la sauce soya et des épices, le seitan de Dominique est incroyablement savoureux. La texture du produit rappelle celle d’un pain frais sorti du four qui s’étire lorsqu’on le déchire. Il est aussi étonnamment charnu sous la dent.

Son secret : « la cuisson au four, avoue-t-elle en riant. Je n’ai trouvé aucune recette avec une cuisson au four. C’est de cette façon que j’ai trouvé la plus belle texture. Le reste est simplement une question d’épices. »

Miss Recipe offre aussi une version sans sauce soya faite avec de l’eau, du sel et de la mélasse.

La famille Bilodeau-Masters. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Installée dans sa cuisine de Limoilou avec son conjoint et ses deux enfants, Dominique espère avoir pignon sur rue d’ici deux ans, quand ses petits auront atteint l'âge scolaire.