Le restaurateur d'origine bulgare Stoyan Napoleonov ne connaissait rien à la restauration avant d'ouvrir le restaurant Poulet portugais en 2013. Cinq ans plus tard, son entreprise de la rue Saint-Jean est un populaire repère pour les gastronomes avides de saveurs typiques du Portugal.

Une chronique d'Allison Van Rassel

Stoyan Napoleonov a immigré à Québec avec sa femme en 2005. L'ouvrier en construction rêvait du Canada pour élever sa famille.

Mais avant de s'installer dans Limoilou, le couple a vécu au Portugal quelques années, le temps de compléter les procédures d'immigration. C'est dans ce pays que Stoyan a développé sa passion pour les arômes délicieux de la cuisine portugaise.

Une fois à Québec, il apprend le français et tente sa chance dans son domaine. Toutefois, l'accumulation de frustrations liées à l’obtention de ses cartes de compétence le pousse à créer son propre emploi.

C'est alors qu'il puise dans son bagage pour se réinventer.

« Je n’avais jamais travaillé dans un restaurant de ma vie, raconte-t-il attablé dans la salle à manger de son commerce du quartier Saint-Jean-Baptiste. Lorsque l’on habitait au Portugal, ma femme travaillait dans un restaurant et j’aimais beaucoup leur poulet. On s’est dit : ''pourquoi pas ouvrir un restaurant''. »

Stoyan et sa femme Zori ont ouvert la porte du tout premier restaurant de Poulet portugais de la ville de Québec le 2 avril 2013.

Cinq ans plus tard, le lieu attire autant le consul du Portugal au Canada que des jeunes familles de la Basse-Ville de Québec pour son excellent rapport qualité/prix.