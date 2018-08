Les populaires empañadas au bœuf et au poulet du comptoir Chile y Medio du Marché du Vieux-Port. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tout au fond de l'aile est du Marché du Vieux-Port se cache un petit bijou de la cuisine chilienne. Un endroit où l'empanada est Reine. Le comptoir de prêt-à-manger Chile y Medio plonge sa clientèle au cœur des parfums authentiques de l'Amérique latine.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Marylin Hénault et son conjoint Sebastian Ovalle célèbrent une première année d'opération de leur comptoir de cuisine chilienne Chile y Medio.

Contrairement à la pensée populaire, Marilyn Hénault croit que la cuisine chilienne n’est pas une cuisine épicée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’offre met en valeur des produits consommés couramment au Chili dont les empanadas, une sorte de chausson de pâte rempli de viande, d’oignons et de coriandre avec un quartier d’œuf cuit dur et une olive noire. À l’origine, ce petit pain était emporté au champ par les travailleurs.

À Québec, la recette à base de boeuf est la plus populaire. Curieusement, elle provient d'un restaurant chilien nommé El Rinconcitio à Porto Rico que le couple à découvert pendant leurs vacances.

« J’ai tellement capoté sur les empanadas, se remémore Marilyn. On avait déjà une recette pour le boeuf, mais je la trouvais ordinaire par rapport à celle-ci. De retour à Québec, on décidé de communiquer avec le propriétaire du restaurant de Porto Rico et il a accepté de nous donner sa recette », poursuit-elle avec fierté.

On retrouve, en bouche, des notes de cumin, d'origan et de paprika fumé. La sauce épicée et sucrée s'y marie fort bien.

Des churros comme à Santiago

La grande fierté du couple est toutefois les churros, dont la technique de fabrication a été apprise lors d’un stage à Santiago.

« Sebastian a appris d’un gars avec un kiosque sur le bord du métro qui fait plus de 1000 churros par jour », raconte Marylin.

Plein de monde nous dit que nos churros sont meilleurs qu’en Espagne! Marylin Hénault, copropriétaire Chile y Medio

Marilyn ajoute du manjar aux churros, une sorte de dulce de leche chilien fabriquée à base de lait condensé sucré. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Roulés dans le sucre ou la cannelle, leurs churros se démarquent par leur texture à la fois souple et croustillante.

Frite dans l’huile, cette gourmandise typique de l’Espagne, importée au Chili puis servie à Québec, témoigne d'un joli métissage des cultures.

Pour les intéressés, visitez rapidement le comptoir Chile y Medio, puisque ce dernier ne déménagera pas au nouveau marché.