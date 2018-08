Le ravioli de kalé de la cheffe Lemay fait avec une pâte de purée de kale farci de labneh maison garni de graines de chanvre, noix de noyer noir, purée et chips de kale et duxelles de champignons, le tout dans une marinade à base de vinaigre de cidre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ouvert depuis une semaine dans un bâtiment patrimonial non loin de la Place Royale, le bistro L'Orygine vient bonifier une offre gastronomique peu commune dans le Vieux-Port de Québec. Bienvenue à une cuisine raisonnée, organique et inclusive où végétaliens et omnivores trouvent facilement plaisir à manger.

Une chronique d’Allison Van Rassel

Mercredi 13 h. Une cinquantaine de clients sont attablés au nouveau bistro L’Orygine de la rue Saint-Pierre, installé dans la Maison Charest, un bâtiment patrimonial construit en 1757-58.

La salle à manger vue de l'aire d'attente de l'entrée principale du bistro L'Orygine. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

En cuisine, la cheffe Sabrina Lemay prépare un plat végétalien, un ravioli de kale au labneh fait maison, façonné à partir d’ingrédients locaux.

« On part des fèves de soya bios avec lesquelles on fait un yogourt, explique la cheffe Lemay. On transforme par la suite en labneh. On dirait vraiment qu’on mange un somptueux fromage à la crème. »

Il faut quatre jours pour faire ce labneh.

Dans la salle à manger, les couleurs rappelant à la fois l’eau turquoise et les plages des Îles-de-la-Madeleine évoquent une certaine légèreté de vacances. Un environnement propice à l’appel des sens lié aux plaisirs de la table.

Sur le menu, le ravioli de Sabrina porte le nom de Choux frisés et ail noir. À sa grande surprise, c’est le plat le plus populaire au menu.

La cheffe Sabrina Lemay qualifie sa cuisine d'organique et de raisonnée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

« On en vend comme pas possible, lance la chef qui a été prise de court par l’engouement, car elle a dû remplacer les boutons de chanterelles par ceux de champignons King. Je pense qu’on répond vraiment à un besoin dans le secteur, surtout auprès des clients d’hôtels. »

C’est un beau voisinage, on ne veut pas ''piler'' sur les pieds des commerces du secteur, on veut offrir une option qui n’existe pas. Sabrina Lemay, cheffe et copropriétaire du restaurant L’Orygine

Le bistro L’Orygine s’insère entre les tables gastronomiques du secteur et les plus touristiques en mettant davantage en valeur le légume et des ingrédients locaux transformés sur place. Cette philosophie d’entreprise est moins fréquente chez les restaurateurs situés du côté ouest de la Côte-de-la-Montagne.

« Aller au restaurant, c’est échanger, partager et se faire plaisir, raconte la cheffe Lemay. C’est le fun quand tout le monde autour de la table se sent bien. J’aime rendre les gens heureux, pas justes les végétaliens », poursuit celle qui a été formée dans les cuisines du Saint-Amour par le chef Jean-Luc Boulay.

Le cocktail sans alcool (mocktail) aux bleuets et concombre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Lorsque vient le temps de faire une cuisine végétalienne, les restaurateurs hésitent à investir le temps nécessaire à sa création.

Les étapes sont nombreuses et couteuses afin d’atteindre un produit de qualité au bon goût.

La terrasse du bistro L'Orygine se hisse au sommet des plus belles terrasses à Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pas question non plus de faire de l’Orygine un bistro 100 % végétalien, l’idée initiale du chef et copropriétaire, Frederick Laplante.

Quand il m’a approché, l’idée était d’ouvrir un restaurant 100 % végane. J’avais des papillons, je me suis dit que ce serait vraiment le fun. Mais, on s’est rendu compte que ce n’est pas viable à Québec. On a encore du chemin à faire pour vivre totalement de ça. Sabrina Lemay, cheffe et copropriétaire du restaurant L’Orygine

Lemay et Laplante ont cuisiné ensemble quelques années à l'ancienneTanière à Sainte-Foy maintenant fermée.

L'expérience gastronomique dite « spectacle » renaîtra à l’automne 2018 sous le bistro L’Orygine de la rue Saint-Pierre.