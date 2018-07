Fabriqué à partir de lait de brebis extrait du troupeau sur les terres familiales, le fromage frais Deo Gratias de la Maison d'affinage Maurice Dufour à Baie-Saint-Paul rend hommage à Charlevoix.

Une chronique d’Allison Van Rassel

« Deo Gratias, c’était son expression, raconte Alexandre Dufour à propos de son grand-père Roger Dufour, le premier diacre de Charlevoix. Il disait ça surtout quand il faisait la bénédiction de la famille au jour de l’An. C’était quelqu’un de vraiment généreux et c’est une façon de lui rendre hommage. »

Avec le Deo Gratias, on rend grâce à Dieu, on rendre grâce à l’animal, à la vie, à Charlevoix. Alexandre Dufour de la Maison d’affinage Maurice Dufour/Famille Migneron.

Créé en 2005, le Deo Gratias est le tout premier fromage de la Famille Migneron conçu à partir de lait des brebis qui s’alimentent dans les pâturages de l’entreprise, bordée par vignes et montagnes.

La salle d'affinage de la fromagerie derrière les produits Famille Migneron. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Treize ans après sa création, l’équipe de production de la fromagerie a revu la recette du Deo Gratias cet hiver pour améliorer sa texture afin qu'elle soit encore plus crémeuse.

C’est toute la beauté du lait dans sa plus simple expression. Alexandre Dufour de la Maison d’affinage Maurice Dufour/Famille Migneron.

Facilement tartinable, le Deo Gratias est un produit difficilement commercialisable à grande échelle, car c’est un fromage frais qui ne contient aucun agent de conservation.

Élaboré à partir de seulement trois ingrédients (lait de brebis, ferments et un peu de sel), il n’est disponible qu’à la boutique de la fromagerie à Baie-Saint-Paul.

« C’est une exclusivité que l’on offre aux gens qui prennent la peine de se déplacer chez nous, ajoute Alexandre. Mais, il y a quelques chefs coquins qui le travaillent dans leur restaurant. »

« Je suis tombé en amour avec ce fromage-là, puis il ne faut surtout pas qu’il m’en manque », lance le chef pâtissier du restaurant Le Saint-Amour au sujet du Deo Gratias qu’il conserve sous vide au congélateur. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Au nom de l’amour

Le chef pâtissier Éric Lessard du restaurant le Saint-Amour à Québec est fou du Deo Gratias. Selon lui, c'est une fromage idéal à travailler au dessert.

« J’aime l’effet de ce fromage dans ma bouche, précise-t-il. Ça tapisse le palais et la langue avec une super belle acidité et onctuosité. »

Sa pâtisserie faite de pain de Gênes, une mousseline et un soufflé au Deo Gratias, additionnée de miel de caméline parfume chaque bouchée d'un arôme semblable à celui du sésame et ajoute au goût à la fois doux et riche du lait de brebis.

Le dessert La Prairie mettant en valeur le fromage Deo Gratias. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La réduction de cassis, quant à elle, s’agrippe à l’acidité du fromage qui adoucit le sucre.

Une œuvre d’art pour les yeux comme pour les papilles.