Une chronique d'Allison Van Rassel

L'idée initiale du baklava est celle de la directrice de la restauration du Musée national des beaux-arts du Québec, Myriam Nourcy.

Mise à sa main, la chef Marie-Chantal Lepage a transformé l'idée en un millefeuille où le miel de bleuet de Naturoney complimente la texture crémeuse et ubiquiste en bouche du fromage de chèvre.

« C'est un baklava, sans en être un, car il n'y a pas d'eau de rose, explique-t-elle. Le miel c'est tout un défi, car il faut que ce soit équilibré. »