L'entreprise de Québec spécialisée dans la vente et conseils de café troisième vague, Nektar Caféologue, se lance dans la torréfaction et compte rivaliser avec les meilleurs en Amérique du Nord.

Un texte d’Allison Van Rassel

Après neuf ans à vendre et servir le café de quelques-uns des meilleurs torréfacteurs « troisième vague » du pays, les entrepreneurs et passionnés de café Guillaume Michaud, Vincent Hamel et Constantin Ioan s'outillent d’équipement à la fine pointe de la technologie afin de rivaliser avec les meilleurs torréfacteurs en Amérique du Nord.

Un investissement de plus de 500 000 $.

Avec notre technologie, on sera capable de se mesurer à n’importe quel grands torréfacteurs Nord-Américains. Constantin Ioan, copropriétaire Nektar Caféologue

L’équipement utilisé, un torréfacteur de marque San Franciscan fait à la main au Nevada, analysera les courbes de torréfaction, la différence de température entre le grain et l’air ambiant, la vitesse à laquelle le grain se réchauffe et se refroidit ainsi que les réactions exothermiques du café.

« La technologie joue un très grand rôle dans notre vision de la torréfaction, précise Guillaume Michaud copropriétaire de Nektar Caféologue. Mon interprétation en tant qu’artisan peut être complètement différente de celle de mon voisin, même s’il torréfie le même café que moi. Cette vision combinée à la technologie fait en sorte que je vais atteindre un résultat beaucoup plus précis. »

L'attraction de la Rive Sud

Afin de maximiser l’investissement et rentabiliser l’espace, un comptoir café et un laboratoire de dégustation seront aménagés à même les locaux de torréfaction situés sur la Route des Rivières dans le secteur Saint-Nicolas à Lévis.

On veut mettre le focus sur notre côté nordique. On va s’assumer en tant que francophone et nos noms de café vont demeurer francophones, même pour nos clients hors Québec. Constantin Ioan, copropriétaire Nektar Caféologue

L’ouverture du café est prévue en avril alors que la torréfaction débutera en mai. Selon Guillaume Michaud, le lieu est tout indiqué afin de faire « vivre des voyages à notre clientèle ».

« C’est certain qu’il y a un aspect coût à notre présence sur la Rive-Sud, mais il y a aussi un aspect dynamique au secteur qui nous intéresse énormément, ajoute Constantin Ioan. Il y a un momentum dans le secteur où c’est encore abordable pour de petits entrepreneurs comme nous, avec une clientèle jeune et curieuse de découvrir des nouveautés. »

Charmé par le projet, la ville de Lévis apporte un soutien financier à Nektar Caféologue, offrant à l'entreprise un prêt à taux d’intérêt réduit.