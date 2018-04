Le bagel frais sorti du four à bois du Bagel Maguire Café, sur l'avenue Maguire, à Sillery, vaut le détour. Depuis une quinzaine d'années, je m'y arrête au moins une fois par mois. Lorsque je prends le temps de m'asseoir en salle à manger, toutefois, je cumule les mauvaises expériences en matière de service à la clientèle.

Une chronique d'Allison Van Rassel

Les bagels servis au Bagel Maguire Café rappellent ceux du quartier juif de Montréal. Ni trop mielleux ou maltés, ces petits pains en forme d’anneaux roulés à la main, couverts de graines de sésame et manipulés à la baguette, sont à la fois moelleux et croustillants. Un délice à toute heure du jour.

Sur le site web de Bagel Maguire Café, on apprend que la recette de ces fameux bagels est inspirée de celle de St-Viateur Bagel à Montréal, dont la renommée n'est plus à faire. La boulangerie montréalaise, qui soufflera ses 60 bougies ce mois-ci, est devenue un incontournable du patrimoine culinaire et culturel de la métropole. On suggère de s’y arrêter dans les guides touristiques et les clients sont nombreux à s'y présenter de jour comme de nuit.

Revenons à Québec. Bagel Maguire Café a ouvert ses portes en 1989. À l'époque, un des principaux actionnaires de l'établissement était Joe Morena, un homme d'affaires étant aussi à la tête de St-Viateur Bagel.

Depuis, deux actionnaires ont quitté et le café a déménagé dans un nouveau local de l'avenue Maguire.

Les bagels du Bagel Maguire Café sont cuits dans un four à bois. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Malgré la fraîcheur des bagels servis et de ses nouveaux locaux fraîchement rénovés, Bagel Maguire Café s’appuie sur sa réputation au plus grand détriment de son service aux tables.

J’ai observé à plusieurs reprises la dynamique des serveurs et de la clientèle. Plusieurs comportements m’agacent. Après avoir franchi la porte d’entrée de l’établissement, on reste confus devant le manque d’accueil.

Une fois que nous sommes assis à table, le service qu’on nous offre est aussi lent que froid. On remarque toutefois que les clients réguliers bénéficient d’un accueil chaleureux.

Le but de cette chronique n’est pas de dénigrer la qualité des produits offerts par Bagel Maguire Café, mais de rappeler de l’importance d’avoir un service à la hauteur de sa réputation.

Je continuerai de fréquenter Bagel Maguire Café. Je compte toutefois changer mes habitudes : au lieu de m’asseoir, je prendrai mes bagels pour emporter!