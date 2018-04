Une chronique d'Allison Van Rassel

Chaque printemps, la famille Blouin s'adonne à la traditionnelle corvée de boulettes. L'équipe roule quelque 25 000 boulettes de viande. Réunis bout à bout, les 1 050 000 boulettes cuisinées depuis 42 ans pourraient s'aligner sur une distance de 20 kilomètres, soit le trajet entre le Château Frontenac et la ville de Saint-Augustin.

Le secret de la recette ? « Je fais mon propre roux pour épaissir le ragoût », explique Carole Blouin, copropriétaire de la Sucrerie Blouin avec sa fille Julie et son mari Richard. « C’est surtout ça qui fait qu’on se démarque des autres. Je ne fais pas le tour des cabanes à sucre pour comparer. C'est les clients qui nous disent : "Mme Blouin, ça goûte vrai". »

Le menu de La Sucrerie Blouin contient tous les mets traditionnels des cabanes à sucre : soupe aux pois, fèves dans le sirop, pâté à la viande, jambon, saucisses, œufs dans le sirop, oreilles de crisse, crêpes, tartes au sucre, tire sur neige. Toutefois, c'est tout le temps investi en cuisine qui fait toute la différence.