Le chili, plat réconfort et incontournable de bien des consommateurs, est concocté suivant un nombre incalculable de recettes, traditionnelles ou plus inventives les unes que les autres. Celui servi à Ma Station café de Saint-Sauveur fait appel à la créativité, avec une petite touche d'inusité qui confond agréablement.

Une chronique d'Allison Van Rassel

Imaginez un peu, un chili bien chaud, agréablement relevé de piments thaï et chipotle (jalapeno fumé), avec un léger arrière-goût de malt de bière noire, de cumin, coriandre et arrosé... d'un espresso. Eh oui, vous avez bien lu. Un café dans mon chili!

Faut-il s'en étonner, car chez Ma Station café, tout le menu tourne autour du café. Le propriétaire Dominic Dion a voulu se servir du café comme aromate.

Je voulais créer une expérience au-delà de la tasse de café. Ça manque de sel dans les cafés de Québec, puis on se sert peu du café comme condiment. Certains vont prendre du café et en ajouter dans un gâteau, mais comme aromate, ce n’était pas encore fait à Québec. Dominic Dion, propriétaire de Ma station café

Le bol de chili avant d'y verser un espresso court. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’espresso fait de grains de café torréfiés à l’italienne assouplit les tannins et rehausse les saveurs du chili sin carné de Ma station café. « On voulait toucher le plus de monde possible avec notre chili », explique Dominic Dion. Je suis un ex-végétarien et je trouve qu’on est mal desservi de ce côté à Québec. Je tenais à avoir une version sans viande. »

Le chili con carne a une consonance très espagnole, mais ce plat est typique du sud des États-Unis. Si vous mangez un chili au Texas, vous n'y trouverez certainement pas de haricots rouges, un ajout tout naturel à cette version sans viande. Des puristes pourraient s'en offusquer, mais dans les faits, chacun fait son chili.

Service : Service aux tables, rare pour ce type d’établissement à Québec. Prix : À partir de 5 $ pour une entrée. Deux plats incontournables : Les géantes gaufres préparées à la minute valent aussi le détour. J’aime beaucoup le Rocher en collation pour emporter fait avec des graines de citrouille, canneberges, riz soufflé, beurre d'amande, chocolat noir et chocolat au lait. Cette semaine, le cake du moment est à la betterave et chocolat noir. Audacieux et délicieux! Plus : La tranquillité des lieux encourage la clientèle à s’installer dans les poufs des vitrines pour lire un bon livre. Aussi, des œuvres de l’artiste en arts visuels de Québec Kirikov sont actuellement exposées sur les murs du café.

Ma Station Café

161, rue Saint-Vallier O, QC, G1K 1J9

Ouvert tous les jours en semaine dès 7 h