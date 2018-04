Selon mes recherches, plus de 80 restaurateurs de grande la région de Québec offrent une option de boîte-repas à emporter pour la Saint-Valentin. En vogue depuis quelques années, cette option pourrait s'avérer encore plus populaire cette année puisque la fête des amoureux se célèbre un mardi, en pleine semaine. Voici cinq offres qui ont attiré mon attention.

Une chronique d'Allison Van Rassel

Le facile à exécuter

J’ai testé la préparation de la boîte tête-à-tête (version raffinée) de Restos plaisirs-traiteur et boutique. Première observation:l’exécution est simple comme bonjour. Toutes les portions sous vide, qu’on réchauffe dans l’eau bouillante, sont prêtes en cinq à dix minutes. Mais certains correctifs s’imposent, car la cuisson est inégale. À l’heure du service, le flétan au beurre de crustacés et l’osso buco de wapiti se sont avérés secs et laissaient un arrière-goût de plastique en bouche. Par contre, le potage aux betteraves, avec sirop de gingembre et flocons de coco grillés, étaient délectable. Les portions généreuses de cette boîte sont uniquement offertes à la boutique de Sillery.

La boîte-repas des Restos plaisirs traiteur. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Pour végétariens et végétaliens

Chose surprenante, une seule option de boîte-repas végétalienne (végane) est disponible dans la région de Québec. Cette offre vient de la Serre LR, un comptoir santé ouvert depuis mai dans le Vieux-Port. Le repas pour deux est coloré et rappelle les arômes de la cuisine méditerranéenne. On y trouvera entre autres une salade de lentilles Dupuy au citron accompagnée de légumes grillés et d’une gremolata. Un autre plat composé de cannellonis farcis au fromage de cajou aux canneberges attire mon attention. Les carnivores ne seront pas en reste puisqu’une option leur est offerte. Il s’agit d’un tataki de thon albacore et vitello tonnato.

Cannelloni farci au fromage de cajou aux canneberges; tofu maison, pesto végétalien, tomates séchées de la Serre LR. Photo : La Serre LR/La Serre LR

Jouez au grand chef

Le traiteur Deux gourmandes est un des pionniers des coffrets de dégustation pour la Saint-Valentin. Le chef Martin Couturier propose un boîte-repas composée d’aliments raffinés. Le défi, ici, repose sur vos épaules pour ce qui est de la présentation, inspirée des assiettes mises en valeur sur le compte Instagram de Gastro Art. Vous devrez tenter de reproduire le style épuré des assiettes à l’aide de photos et de vidéos qui vous sont fournis. Au menu : « un gravlax de mignon de cerf, Dijonnaise, purée de champignons truffés, champignons pickle et roquette et tuile de fromage Hercule ».

Mon coup de cœur

Installée dans le sous-sol de ses parents à Saint-Augustin, la cuisine de Philippe Bisson-Ouelette est équipée comme celles des grands restaurants : thermo circulateur, cuisson sous vide, réfrigérateurs industriels, grands comptoirs de production, etc. Son entreprise, Nomade Chef à domicile, propose une cuisine raffinée et minutieuse pour la Saint-Valentin. Deux plats de cette boîte-repas ont retenu mon attention, soit l’entrée d’omble de chevalier avec chips de chou kale et en finale, une onctueuse mousse au chocolat servie avec grains de riz sauvage soufflés en plus d’un sorbet et d’une compote de cerises griottes.

L’option locale et abordable

Afin de mettre produits locaux en valeur, Arnaud Bertrand, fondateur des portails web monlimoilou.com, monsaintsauveur.com et monmontcalm.com, a créé une série de « boîtes gourmandes personnalisées ». La sélection de repas pour deux comprend des produits d’artisans tel qu’une entrée de mousse de champignons homard de Chapeau les bois, un créateur de produits faits à partir de champignons sauvages. En repas de résistance, vous devrez choisir entre de mijoté d’agneau ou une blanquette de poisson du restaurant Le Pied Bleu. La livraison est assurée par l’entreprise locale Véli Coursiers. Une offre limitée aux quartiers centraux.