Tel l'effet d'une catalogne dans un lit en hiver ou la chaleur radiante d'un feu de foyer, le couscous de l'Épicerie internationale Amine est réconfortant. Servi avec agneau, saucisses merguez, légumes et pois chiches, son généreux bouquet de saveurs en fait un des plus appréciés de la grande région de Québec.

Une chronique d'Allison Van Rassel

« C’est la recette traditionnelle que l’on retrouve partout en Tunisie », admet Saliha Khalfi, cuisinière du couscous de l’épicerie du boulevard Charest. « C’est le mélange d’épices ras-el-hanout qui le rend si savoureux. » Ce mélange d’épices typiques de la cuisine des pays du Maghreb contient, entre autres, de la cannelle, du poivre noir, de l’ail en poudre, des clous de girofle, du paprika, du cumin et du curcuma.

La préparation du couscous tunisien de l'Épicerie internationale Amine. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Populaire auprès de la communauté algérienne, arabe et tunisienne de Québec, Saliha croit que les Québécois sont ceux qui apprécient le plus son couscous. « Ils aiment le goût, mais ils aiment surtout sa chaleur, souligne-t-elle en riant. Ils demandent toujours plus de sauce. »

Le couscous de l'Épicerie internationale Amine Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

C’est le cas d’Eddie Brodeur et Mathieu Landry qui viennent régulièrement chercher un couscous le midi. « Il n’est pas cher, vraiment bon et généreux, souligne Mathieu Landry. On fait des jaloux lorsqu’on arrive au travail avec nos plats. »



SERVICE : Accueillant et aimable. Le sourire et la gentillesse de Saliha Khalfi se démarquent de bien des commerces centraux.



PLUS : La vaste sélection de produits importés de l’Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient.



INCONTOURNABLES : Plusieurs variétés d’olives marinées, dont mes favorites au citron confit.