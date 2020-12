L'entrepreneur Michaël Carpentier est un tripeux de bines. On est de la même espèce! Il aime manger dans les grands restaurants et il voyage pour bien manger, mais lorsque le besoin de réconfort sonne à la porte, une bonne cuillérée de fèves au lard remet l’église au centre de son village!

Un texte de Allison Van Rassel

Michaël Carpentier est un entrepreneur de renom à Québec. Il a cofondé l’agence Sigmund, a fondé Rituels (une marque de produits de rasage traditionnel, de soins et d'accessoires durables pour hommes) qui a été achetée par Simons en 2018, puis mis sur pied la boutique Fabrique1840.com, qui célèbre le travail des artisans locaux.

L'entrepreneur Michaël Carpentier est un passionné de voyages et de... fèves au lard! Photo : Facebook Michaël Carpentier/Facebook Michaël Carpentier

Aujourd’hui, il conseille de petites et grandes entreprises qui souhaitent mettre la techno au service de la relation client, en plus de mettre sur pied un projet d’agrotourisme dans la région de Charlevoix.

Dans une période de l’année où les traditions mènent au réconfort, j’ai eu envie de savoir de quel bois l’homme d’affaires se chauffe et de mettre la main sur une recette qui fait partie de son répertoire du temps des Fêtes : les fèves au lard.

C’est un peu ironique de faire des bines un mets de luxe, mais maintenant, on peut faire ça. Et je mets en valeur des ingrédients locaux, pas parce que j’ai l’impression de donner à une cause, mais parce que ce sont les meilleurs. Nos parents ne pouvaient pas faire ça à l’époque, ou très rarement. Michaël Carpentier, entrepreneur

Les ingrédients utilisés dans l'élaboration de la recette «pimpée» de fèves au lard de Michaël Carpentier. Photo : Radio-Canada/Courtoisie Michaël Carpentier

L’effet umami

La recette de fèves au lard de Michaël est loin de la cuisine raisonnée de nos aïeuls. Boostée d’umami, la 5e saveur que célèbre la cuisine asiatique, elle met en valeur des ingrédients hyperlocaux qui donne une twist moderne à ce plat identitaire de la culture culinaire québécoise.

Dans les années 90, l’umami était associé au glutamate monosodique. En 2020, c’est un rehausseur de saveur obtenu grâce à la fermentation des aliments : bonite séchée, sauce soya, ail noir, parmesan, tomate confite, etc. Bref, c’est le plaisir ultime en bouche! La fève s’avère un aliment parfait pour mettre en valeur ces saveurs uniques.

Avant, les fèves au lard étaient élaborées à partir de produits qui ne coûtaient pas cher, parce que c’est ça qu’il y avait de facilement accessible. C’était parfait pour nourrir un camp de bûcheron au complet. C’est un mets humble et avec des ingrédients locaux d’une très bonne qualité, ça rehausse grandement l’expérience. Michaël Carpentier

Langoureuses en bouche, elles se dégustent merveilleusement mieux avec une cuillère de bois. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Érable, bière noire, ail noir, pas le temps de niaiser. Michael pousse même la note avec un ingrédient secret.

Pour casser un peu l’umami, j’ajoute du vinaigre de cidre , dévoile-t-il. C’est là où ça devient des bines de course! J’ai dégusté les bines de Michaël et j’ai a-do-ré! À un point où sa recette entre dans mon p’tit livre noir.

Gourmands, gourmandes. Bonne dégustation.

« Festival international de l'umami des bines de Saint-Sauveur » de Michaël Carpentier

Avertissement : Il est nécessaire de faire tremper les fèves AVANT d’élaborer la recette. Je ne suis pas responsable des dommages à votre réputation/votre couple si vous omettez cette étape essentielle. · À la traditionnelle (mijoteuse ou pot à fèves) : faire tremper les fèves toute la nuit précédant la recette (12 heures), jeter l'eau de trempage et réaliser la recette. · Instant Pot : cuire les fèves recouvertes d'eau à pression maximum pendant 5 minutes + relâchement naturel de la pression (environ 25 minutes). Réaliser ensuite la recette.

Ingrédients pour recette à l'Instant Pot

· 1 lb de fèves Pinto pré trempées (voir ci-haut)

· 2 1/2 tasses de bouillon composé de 50 % de bière noire et de 50 % de bouillon de jambon (ou poulet)

· 1 lb de lardons ou bacon tranché épais

· 2/3 de tasse de sirop d'érable OU 1/3 de tasse de sirop + 1/3 de tasse de cassonade

· 1/3 de tasse de mélasse

· 1/3 de tasse de ketchup aux tomates

· 1/3 de tasse de sauce barbecue, préférablement érable/whisky ou variante semblable

· 3 cuillères à soupe de pâte de tomate

· 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon

· 1/2 cuillère à thé de piment de la Jamaïque broyé

· 1 gousse d'ail noir (à omettre pour réduire la sensation d'umami)

· 2 cuillères à soupe de beurre

· 1 gros oignon sucré

· 2 cuillères à thé de Sriracha, pour donner un petit kick en fin de bouche.

Pour recette à la mijoteuse/pot à fèves : ajuster la quantité de bouillon pour recouvrir les fèves complètement avant la cuisson + 1 pouce par-dessus les fèves (3 cm).

Préparation

1. Dans une poêle profonde (ou directement dans l'Instant Pot en mode Sauté ), faire sauter les lardons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Les retirer du contenant et les réserver pour plus tard. Laisser le gras des lardons dans le contenant. (Ben oui, vous allez manger tout ça, mais de toute manière, vous avez du bois à fendre, non?)

2. Ajouter le beurre et y faire revenir les oignons jusqu'à ce qu'ils soient translucides.

3. Ajouter tous les ingrédients sauf les fèves et le lardon, remuer pour décoller tous les sucs des parois de la poêle.

4. Transférer le mélange dans le pot à fèves ou la mijoteuse (ou laisser dans l'Instant Pot).

5. Ajouter les lardons et les fèves, bien mélanger.

6. Cuire : Au four, à 250 oF (120 oC) pendant 7-9 heures. À la mijoteuse, 8-9 heures à basse température ou 6 heures à haute température. Au Instant Pot, 10-12 minutes à MAX, suivi d'un relâchement naturel de la pression (environ 25-30 minutes).

Laisser refroidir, mettre en pots, entreposer au frigo et attendre le lendemain pour la dégustation. Les fèves continueront d'absorber du liquide après la cuisson pour atteindre une texture juste assez liquide, juste assez ferme.

Encore trop liquide à votre goût? Ajoutez un peu de pâte de tomates au mélange et amenez au point d'ébullition avant de servir.

Pour la totale, on se gâte avec une tartine pain, fromage fort, beans et oeuf coulant.