Le pain le P’tit Joe de la Boulangerie Au Soleil Levain de Deschambault rend hommage au territoire et à ceux qui ont façonné son histoire. Élaboré à partir d’un blé né de la dernière pluie sur des terres voisines du village de Grondines, ce pain met surtout en valeur un savoir-faire d’exception du boulanger Bruno Piché. Rencontre avec un artisan passionné d’histoire et de pain qui boulange nu-pied et en kilt.