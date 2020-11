Le temps des Fêtes approche à pas de géant. Cette période qui se veut réjouissante s’annonce pour plusieurs dans l'industrie de la restauration comme un tsunami d’incertitudes. Toutefois plusieurs irréductibles font preuve de résilience et mettent de l'avant leur plus grande force créatrice aux fourneaux. Dans cet esprit des plus festifs où le bonheur est dans le partage des petits plaisirs, voici quelques suggestions de prêt-à-manger.

Un texte de Allison Van Rassel

Albacore

Que ce soit pour remercier vos employés, nourrir la famille élargie, un souper en tête-à-tête ou seul en mou devant Ciné-Cadeau, le chef et copropriétaire du restaurant Albacore, Benoit Poliquin, s’est donné comme mission de faire plaisir à tout le monde pour le temps des Fêtes, y compris les mangeurs avec restrictions alimentaires.

Benoit a conçu deux menus de quatre services incluant une alléchante offre végétalienne incluant un cigare au chou, un velouté de panais et céleri-rave et un feuilleté croustillant de philo aux champignons sauvages accompagnés d’un ragoût d’orge aux légumes d’hiver et sa glace de champignons au vin rouge.

Le menu régulier propose quant à lui un Wellington de canard et pintade braisé avec un ragoût d’orge au jus de canard réduit au thym et cognac. Connaissant la généreuse cuisine du chef que j’affectionne particulièrement, je salive beaucoup à la simple description de ses plats!

Chez Biceps BBQ

Le chef Vincent Chatigny est fier de son offre prêt-à-manger, une première pour ce restaurateur d'expérience qui dit avoir toujours manqué de temps pour s'y mettre. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Depuis plusieurs mois maintenant, le guru du barbecue et des types sauce qui aiment manger avec les mains, le chef Vincent Chatigny, a transformé la salle à manger de son restaurant Biceps BBQ en boutique/épicerie.

L’offre plus que décadente propose des classiques de la maison emballés sous vide et congelés : pointe de poitrine de bœuf à la texane, des côtes levées d’inspiration chinoise, le fameux bacon maison, ainsi que de la crème de tomates et poivrons rôtis sur le grill, une recette entièrement végétalienne.

Lors de ma visite dans son établissement, Vincent testait une nouvelle recette de porc effiloché aux cinq épices de Noël, exactement le mélange parfumé que l’on utilise dans l’élaboration d’un pâté à la viande traditionnel québécois.

Les mélanges d'épices de Vincent Chatigny font aussi la renommée de sa cuisine. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Puis, il prépare aussi sa fameuse recette de mac n’ cheese au foie gras! La rumeur veut qu’une file d’attente soit déjà en place devant le restaurant du boulevard Henri-Bourassa. Notez-le à votre calendrier, car il sera mis en vente seulement la deuxième semaine de décembre.

Le Mezzé

Le repas de Noël c’est du sérieux chez la famille Papadeas. Le chef Andrea a donc décidé de faire profiter sa clientèle du repas traditionnel grec offert dans une version prêt-à-manger et à partager.

Le menu comprend une soupe avgolemono élaborée avec un œuf, du poulet, du citron et du riz; un rôti de porcelet braisé à l’orange et romarin glacé au petimezi, un sirop de moût de raisin mijoté longuement qui est couramment utilisé dans l'élaboration de sauces en Grèce; un cigare au chou farci d'agneau haché avec une sauce citronnée; un gigot d'agneau braisé au thym et à l’origan avec des pommes de terre et biscuits traditionnels de Noël.

Le chef Andreas Papadeas et sa mère Véronique Boucher cuisinaient ensemble une fois par semaine au restaurant le Mezzé. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Andrea prévoit aussi cuisiner de la moussaka, un incontournable du menu prêt-à-manger disponible à l’année, et des baklavas en version familiale pour 6 personnes.

Fromagerie des Grondines

Chaque année, la boutique de La Fromagerie des Grondines dans Saint-Roch cuisine des mets congelés issus des traditions familiales des membres de l’équipe.

L’offre comprend la fameuse tourtière de Grondines, un ragoût de pattes de cochon, des pâtés, des quiches, et cette année, les fèves au lard de la famille du chef Nico Hélie. On me raconte que sa famille cuisinait les fèves au lard dans des pots de grès, cuits lentement sur feu de bois, livrés à cheval! Sans feu ni cheval, la recette est tout de même identique.

Les fèves au lard du chef Nico Hélie en préparation. Photo : Radio-Canada/Courtoisie Fromagerie des Grondines

Je me réjouis surtout de l’offre de repas pour une personne, une proposition qui répond nécessairement à un besoin trop souvent écarté des repas des Fêtes. Deux choix sont offerts : une assiette de jambon à l'érable et à la bière avec une purée de pommes de terre, carottes et panais. L’autre est une paupiette de dinde farcie avec des pommes de terre boulangères et légumes. Simple et réconfortant.

Les populaires tourtières sont disponibles par réservation téléphonique seulement, distribuées à partir du 20 décembre. Les mets prêts-à-manger seront disponibles dans les deux boutiques dès le 1er décembre.

Palomino Café & Cantine

Si tu t’ennuies de bruncher au restaurant, tape des mains! Le Palomino Café & Cantine, un petit comptoir d’alimentation haut en couleur et saveur qui dessert les travailleurs de l’édifice Delta du boulevard Laurier à Sainte-Foy, s’occupe de nous!

Le Palomino Café & cantine offre le brunch de Noël. Photo : Radio-Canada/Facebook Palomino café & cantine

L’équipe menée de main de maître par Patrick Bovoli revisite le classique bagel au saumon fumé et fromage à la crème avec une ricotta maison et noix épicées, saumon fumé du Fumoir Monsieur Émile.

Le menu propose aussi des pommes des grelots rôtis, un œuf mollet et sa vinaigrette aux câpres et oignons rouges, un flan de porc croustillant aux clémentines, une salade d’agrumes au miel et à l’eau de fleur d’oranger ainsi qu’une casserole de panettone façon pain doré.

Et pourquoi ne pas manger une couronne de Noël cette année? Sans guirlande ni épines, ce restaurant propose une création à base d’huile d’olive, d’oranges et de pignons de pin.

Au Grain de Folie

Bistro locavore de Saint-Romuald, Au Grain de Folie propose une formule à la carte pour les repas du temps des Fêtes. Un menu généreux où le réconfort par la fourchette et le plaisir dans l’assiette sont les ingrédients secrets, le tout offert à un prix grand-mère , souligne la cheffe et copropriétaire Claudine Hasty. Une façon pour eux de remercier leur fidèle clientèle.

Les deux chefs copropriétaires du bistro Au Grain de Folie de Saint-Romuald, Claudine Hasty et Nicolas Cimon. Photo : Radio-Canada/Facebook Au Grain de Folie

Parmi l’offre d'accompagnements, du ketchup aux fruits d'antan, du beurre de pommes d'automne au calvados, de la crème fraîche aux herbes et zestes de citron, un confit d'oignon à la crème de cassis de l'île d’Orléans, du gravlax de saumon style boréal au gin local, du foie gras au torchon maison au calvados et à fleur de sel, ainsi qu’un magret de canard séché façon prosciutto.

En repas principal, un ragoût de pattes de cochon Turlo de Saint-Gervais dans Bellechasse avec du bacon de boeuf de la ferme Rustique de Sainte-Croix de Lotbinière avec, pour couronner le tout, un délectable chômeur à l'érable de Montérégie accompagné de crème douce, comme dans l'bon vieux temps.

La Folle Tablée

La Folle Tablée de Charlesbourg est possiblement la destination la plus festive de Québec! À la vue de ce qui se trame à l’approche de Noël, on peut facilement croire que c’est la période de l’année préférée de la propriétaire Audrey-Anne Pouliot et son équipe de talentueuses pâtissières.

La pâtissière Clara met une touche finale de chocolat aux amandes rôties qui seront par la suite saupoudrées de poudre d'or. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

À la fenêtre du bar laitier, une cabane de bois inspiré du marché de Noël allemand prend forme. On y servira très bientôt des gourmandises sucrées et salées pour toute la famille : churros maison avec sucre cannelle, des hot-dogs européens, des bretzels géants d’inspiration allemande, de la fondue au fromage et ses cornichons, des boules de beignes à la muscade et un café latté versé dans un cornet gaufré au chocolat! Un égoportrait et vous serez #instafamous !

La propriétaire de la Folle Tablée, Audrey-Anne Pouliot, veut en mettre plein la vue à sa clientèle afin que le plaisir soit au coeur de ce temps des Fêtes bien particulier. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

L’équipe proposera aussi un mini marché de Noël de produits cuisinés sur place ainsi que des créations d’artisans locaux.