L’oursin est une créature marine des plus étranges, mais surtout des plus délicieuses qui soient. Chargé en iode et riche en phosphore, le corail d’oursin naturellement disposé en étoile est délectable cru ou en sushi, soit la façon la plus commune de le servir en restaurant au Québec. Afin d’apprendre à décortiquer, nettoyer et cuisiner l’oursin, je me suis rendue dans la cuisine du chef du restaurant Légende par la Tanière, Eliott Beaudouin.