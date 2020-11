Les petits plaisirs se trouvent souvent dans les choses toutes simples de la vie. L’équipe du restaurant Chic Alors! a bien compris l’adage. Dans le but de célébrer l'Halloween différemment cette année, les pâtissières du restaurant de Cap-Rouge, Joanie Cayen et Isabelle Perreault, ont façonné à la main — avec humour et audace afin que le résultat soit juste assez sordide — des boulettes de... zombie haché! Vous avez bien compris : de la fausse viande hachée de zombie. Voici une incursion en cuisine où la recherche du réalisme est au cœur de la création.