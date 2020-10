Ricardo, c’est la Martha Stewart du Québec. Celui qui cumule plus de 18 ans dans le paysage médiatique du Québec et du Canada anglais, dont 2500 émissions de cuisine à la télévision de Radio-Canada, publie un 15e livre de recettes. Malgré toutes ces années à nous apprendre à cuisiner, il y a toujours ce même ingrédient qui le motive dans la cuisine : la simplicité.

Un texte de Allison Van Rassel

Si je veux réconforter les gens, ce n’est pas en allant à des places qu’ils ne connaissent pas. C’est en prenant des saveurs qu’ils aiment et en le faisant différemment. Cette citation résume à elle seule notre entretien de plus de 20 minutes.

On a du temps, c’est dont ben le fun , me partage-t-il, en conclusion. Le temps, c’est le nerf de la guerre, en cuisine. Dans le monde médiatique aussi.

Dans son tout dernier livre qui propose 75 recettes faciles à réaliser sur une plaque à cuisson, et ce du déjeuner au souper. Ses ingrédients clés? Le temps, l'argent et la quantité de vaisselle!

La simplicité , dit-il, c’est beaucoup plus difficile à obtenir que de dire je fais ce que je veux, je mets le nombre d’ingrédients que je veux.

Ricardo fait la simplicité à merveille.

Des chiffres qui parlent

De par ses nombreuses publications et sa prolifique plateforme virtuelle, son entreprise Ricardo Media cumule énormément de données qui illustrent le lien privilégié qu’il entretient avec les mangeurs du Québec, du Canada anglais et, de plus en plus, de l'Europe.

Pour le mois de septembre uniquement, il souligne que 10 millions de sessions ont été recensées sur son site web ricardocuisine.com, des chiffres imposants qui viennent avec un certain danger : nicher son contenu en fonction des clics . Un risque dont il est bien conscient et qu’il ne prend pas à la légère.

Si tu veux rester pertinent, il faut que tu t’assures d’offrir quelque chose qui répond à un besoin. Ricardo Larrivée

Ultimement, tu vas les avoir en cotes d’écoute, tu vas le savoir en nombre de vues sur ton site, en nombre d’achats du livre, tu as toujours un barème là-dedans… mais c’est Brigitte qui a le pif, du feeling. C’est elle qui va décider.

Sa femme Brigitte Coutu, détentrice d’un doctorat honoris causa en nutrition de l’Université Laval est, sans équivoque, la force derrière Ricardo, la marque. Elle guide l’entreprise et ses multiples publications pour qu’elles demeurent pertinentes et rigoureuses tout en étant grand public afin, notamment, de partager leur vision de la culture et des habitudes culinaires des Québécois.

Je vous propose donc une discussion de mon salon avec Ricardo Larivée, un homme d’affaires humble, ébranlé par la première vague de la pandémie de la COVID-19, qui partage avec passion ses réflexions sur l’effort mis de l’avant afin d’offrir du plaisir à la plaque.