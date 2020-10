Un nouveau commerce spécialisé dans la vente de gâteaux au fromage voit le jour à Loretteville. Fendel & Lilo – Comptoir à cheesecakes est tout droit tiré de l’imaginaire de deux soeurs qui embrassent le concept hygge pour offrir un peu de confort, une généreuse boule fromagée à la fois.

Minuscule, minimaliste et épurée, la boutique/comptoir Fendel & Lilo évoque, dès les premiers instants, un sentiment de bien-être. Inspirées par l'art de vivre scandinave où règne confort, convivialité et simplicité, les soeurs Maika et Rani Tremblay-Morissette proposent un projet audacieux qu’elles ont assemblé de toutes pièces.

La boutique Fendel & Lilo est située au premier plancher d'une maison de Loretteville, aux portes de Wendake. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

On a toujours eu une âme entrepreneuriale ma soeur et moi , raconte au bout du fil Maika Tremblay-Morissette. On a fait l’école à la maison au primaire et au secondaire, et mes parents ont toujours encouragé notre curiosité... Ma soeur cuisine vraiment beaucoup et moi, je suis foodie dans l’âme.

J’ai toujours eu le désir de rendre les gens heureux, mais l’envie d’avoir une entreprise avec ma soeur était ce que je voulais le plus. Quand il y a quelque chose qui nous intéresse et qui nous passionne, on y va. Maika Tremblay-Morissette, copropriétaire de Fendel & Lilo – Comptoir à cheesecakes

Réinventer le gâteau au fromage

Après une semaine en opération, leur commerce cartonne! Le premier jour de leur ouverture, à la suite de quelques publications Facebook et un peu de bouche à oreille auprès de leur entourage, elles ont vendu pas moins de 1000 gâteaux au fromage. Cet engouement soudain a pris les deux soeurs par surprise, mais venait ainsi confirmer que l’idée de mettre de l’avant le gâteau au fromage était la bonne.

Les soeurs Maika et Rani Tremblay-Morissette ouvrent le premier comptoir à gâteaux au fromage de la grande région de Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

En boutique, un réfrigérateur vitré met en valeur neuf créations uniques — dont une végétalienne! — de formes sphériques, déposées soigneusement dans un contenant de carton, prêtes à être dégustées. On dirait des boules de crème glacée destinées à orner le plus beau des sapins de Noël!

Les garnitures maison aux couleurs naturelles sont séduisantes et réconfortantes au regard. Elles mettent définitivement l’eau à la bouche. Fouettée, dressée, puis roulée à la main, chaque portion est élaborée dans la cuisine derrière le comptoir de vente, un espace transformé de logement locatif à cuisine de production commerciale.

Des créations uniques faites à la main à base de fromage fouetté mettant en valeur des garnitures et purées savoureuses. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les noms donnés aux créations évoquent aussi un monde imaginaire, le même qui a inspiré le nom de l’entreprise : Lilo en honneur du film d’animation Lilo & Stitch, et Fendel, un personnage fictif tout droit tiré d’un monde fantaisiste de l’enfance des deux soeurs.

De par l’utilisation de l’umlaut sur certaines voyelles, on reconnaît encore une fois une touche scandinave, une inspiration nordique omniprésente dans l’univers des deux jeunes entrepreneurs.

Le Bolëro est celui qui attire mon attention en premier en raison de son nom, qui évoque Ravel et son fameux Boléro, une pièce tout droit tirée de la trame sonore de mon enfance. De plus, il met en valeur un crumble de biscuit Oreo, un de mes nombreux plaisirs coupables.

La purée de fraises insérée à l'intérieur de l'appareil fromagé procure un effet surprise qui séduit le palais. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dès la première bouchée, je remarque une attention particulière à l’équilibre des saveurs. Je reconnais la douceur d’un onctueux fromage à la crème qui contraste avec la texture du crumble du biscuit commercial sucré, salé et chocolaté. Leurs créations ne sont pas seulement belles, elles sont surtout délicieuses.

Un jour on aimerait créer un endroit cozy où les gens pourraient venir prendre un moment pour eux et partager un moment de bonheur , souhaite Maika. À long terme, on voudrait créer un endroit un peu plus grand, mais pour l’instant, on transmet notre passion avec ce que l’on a à offrir.

À Québec, les amateurs de gâteau au fromage savent à quel point il est difficile de mettre la main sur le produit dans le commerce. Et chers gourmands, vous ne serez pas déçu de la qualité offerte! Cette dernière répondra à un besoin essentiel de hygge ces jours-ci, et ce, à grand coup de cuillère!

