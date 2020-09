Le kale est un chou à la mode. Ses longues feuilles frisées se taillent de plus en plus une place de choix dans l’assiette des Québécois. Curieusement, c’est aussi une plante que les jardiniers s’arrachent dans la création de plates-bandes décoratives, notamment à la Ville de Québec.

Un texte de Allison Van Rassel

C’est une tendance qui nous arrive tout droit de l'Ouest américain.

C’est de plus en plus commun de mélanger les plantes comestibles avec les plantes ornementales , m’explique l’auteur et chroniqueur Larry Hodgson.

Ce passionné d’horticulture, qui s’autoproclame « jardinier paresseux », adore le kale, en dehors comme dans l’assiette.

C’est vraiment passionnant et vraiment très curieux comme plante, car les choux de ce type-là sont beaux tout le temps jusqu’à la neige . C’est une plante comestible utilisée à des fins décoratives en raison de la durée de vie des plants.

Le kale est aussi intégré dans les aménagements paysagés des plaines d'Abraham. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Selon M. Hodgson, c’est Rosalind Creasy qui a popularisé le concept, il y a plus d’un quart de siècle. Son livre intitulé The Complete Book of Edible Landscaping paru en 1982 est une bible pour les amateurs de jardinage qui cherchent à cultiver des plants propres et délicieux, tout en économisant de l'argent et des ressources naturelles.

Le kale, c’est écologique. Plutôt que de gaspiller un terrain aride, on pourrait mettre des aliments comestibles. Ça pousse facilement et ça ne coûte rien! Larry Hodgson, auteur et chroniqueur horticole

On retrouve de plus en plus de variétés de choux dans les plates-bandes. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Résistants choux

Deux types de choux sont utilisés par les jardiniers de la Ville de Québec dans l’aménagement des plates-bandes : le Brassica oleracea Redbor, un chou aux grandes feuilles mauves frisées, et le Brassica oleracea Toscano, mieux connu sous le nom de choux palmier en raison de ses feuilles vert pâle tombantes.

C’est une plante très tolérante au froid. Le kale survit même aux premiers gels au sol. Certaines variétés tolèrent même des températures allant jusqu’à -15 degrés Celsius. Selon le « jardinier paresseux », c’est une plante qui est aussi plus résistante aux insectes, car les feuilles sont plus grasses .

Les choux, en général, sont aimés des insectes, mais dans le cas des kales, on dirait que les insectes ne les aiment vraiment pas , rigole Larry. Les feuilles sont beaucoup plus épaisses, plus difficiles à dévorer. Chez moi, mes choux ont tous été mangés, sauf le kale. Ils n’ont pas une tache et ils sont vraiment beaux.

Quelqu'un s'est servi dans le kale! Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Comestible, vraiment?

Lorsque je me promène à vélo, j’ai toujours envie de m’arrêter et de manger les plants de kale, tellement ils sont beaux et appétissants! Dans ma cuisine, les chips de kale sont très populaires. Merci, Josée di Stasio! Toutefois, bien que ce kale utilisé à des fins ornementales est comestible, les plants ne sont pas destinés à la consommation.

Ont-ils été traités chimiquement? Impossible de le savoir avec certitude. Puis, ceux exposés aux abords des rues et boulevard absorbent fort possiblement les gaz émis par les véhiculent. Il faut donc résister à l’envie de les consommer.

Vaut mieux se rendre au marché ou, mieux encore, planter ses propres choux… à la mode de chez nous.