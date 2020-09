La porte d'entrée du Chika Ramen Izakaya, qui invite sa clientèle à découvrir des saveurs traditionnelles de la cuisine japonaise. Est-ce un clin d'oeil à la série fantastique coréenne « Goblin : The Lonely and Great God?» Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La cuisine japonaise a de plus en plus d’adeptes à Québec. Des chefs de tous les horizons puisent dans un ensemble très riche de connaissances, de traditions et de savoir-faire liés à la préparation et à la consommation d'aliments de cette cuisine, qui figure au patrimoine mondial de l’UNESCO. La plus récente adresse à célébrer la culture culinaire nipponne est Chika Ramen, un izakaya tenu par de jeunes restaurateurs montréalais venus s’établir à Québec afin de servir avec fierté des mets typiques du pays du Soleil-Levant.

Viviane Chen et son mari Jimmy Kwok ont aménagé ce printemps dans la capitale nationale dans le but d’opérer leur toute première entreprise. Originaire de Montréal, le couple a ouvert au mois de juillet leur Chika Ramen Izakaya sur la rue de la Chevrotière, une enseigne qui célèbre la cuisine asiatique, mais plus particulièrement celle du Japon.

L’établissement porte bien son nom. Chika, qui veut dire sous-terrain en japonais, est discrètement aménagé sous la discothèque Le Dagobert. L’entrée désignée par une flamboyante porte rouge, sur la rue de la Chevrotière, n’est toutefois pas accessible aux personnes à mobilités réduites.

Les lumières tamisées et la trame sonore d’inspiration lounge contribuent à une ambiance un peu trop familière à la Grande-Allée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Une fois à l’intérieur, on remarque un décor sobre et contemporain. Une première salle à manger et un comptoir-bar accueillent pour le moment la clientèle, car des travaux de rénovation sont en cours.

On a ouvert sans avoir fini les travaux , raconte Viviane Chen, qui souligne un manque à gagner dans les rénovations des lieux longtemps occupés par le restaurant de gastronomie française Le Paris Brest. C’est tout un défi. Tout a été repoussé, mais on a signé le bail avant la COVID, et comme on a un loyer à payer, il fallait ouvrir .

Une main-d’oeuvre adaptée à la cuisine

Viviane vient d’une grande famille de restaurateurs, qui opère plusieurs adresses dans le quartier chinois, notamment le Nudo tenu par son oncle et reconnu pour la préparation de lāmiàn, des nouilles de blé chinoises fraîches et étirées à la main.

Jimmy, Viviane et Ke en compagnie de l'équipe du Chika Ramen Izakaya. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Viviane et Jimmy se sont associés aux propriétaires de Sushi Sakura et Sakura BBQ coréen de Sainte-Foy afin d’opérer leur propre établissement. Grâce à cette décision d’affaires, ils comptent sur une cuisine de production et un réseau de contacts bien établi dans la capitale nationale, ainsi que des cuisiniers d’expérience en provenance de la métropole et la ville Reine. Un avantage pour ces jeunes restaurateurs.

C’est très difficile d’engager une main-d’oeuvre qualifiée à Québec pour le style de cuisine que l’on fait , précise le chef de cuisine Jimmy Kwok, né à Montréal de parents d’origine taïwanaise. Toute notre équipe en cuisine est venue s’installer ici de Toronto , précise à son tour Viviane, qui croit que c’est ce qui permet la préparation d’aliments plus typique de la cuisine asiatique, et ce, sans filtre. Une nouvelle offre fort bienvenue dans le paysage gastronomique de la ville de Québec.

Tout du crabe à carapace molle se mange, même la carapace! Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Tapas inattendues

Un izakaya – un pub japonais — s’inspire un peu de la buvette parisienne et du bistro français, afin de célébrer la cuisine japonaise. Chika Ramen Izakaya pige aussi dans la nourriture coréenne et de l’Asie du Sud-Est. Sous forme de tapas, l’offre surprend et anime les papilles de l’aventurière de la fourchette que je suis. Voilà la façon la plus sécuritaire de voyager, ces jours-ci!

Les dumplings gyozas, rôtis au poêlon, est l'offre la plus connue au menu du Chika Ramen. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

On retrouve au menu des spécialités populaires en occident comme des gyozas, du poulet frit karaage, de la salade d’algues wakamé, des fèves edamame ainsi que du kimchi coréen, mais aussi des créations plus audacieuses comme de la pieuvre crue, un calmar au complet grillé sur charbon et un crabe carapace molle frit servi en entier, un mets que j’ai dégusté pour la première fois avec beaucoup d’appétit à La Taberna da rua das Flores, un bistro typiquement portugais de Lisbonne. Je ne sais pas pourquoi, mais la familiarité m’appelle toujours lorsque je visite un établissement pour une première fois. Vous?

Des takoyaki, des boulettes de pieuvre frites avec une sauce maison et du katsuobushi, des flocons de bonite séchée, qui dansent lorsqu'en contact avec la chaleur. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Dans la cuisine japonaise, comme la cuisine coréenne, le crabe à carapace molle séduit à la fois pour son bouquet marin, sa chair délicate et sa texture craquante sous la dent. Ce mollusque couramment intégré dans l’élaboration de sushi est très rarement servi en entier à Québec. Ici, il est recouvert d’une légère pâte tempura bien salée, croustillante et agréablement parfumée. Impossible toutefois de connaître la provenance du produit.

Le poulet frit karaage est le plus grand vendeur du Chika, surtout en fin de soirée. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Passion Tonkotsu sans t

La vedette au menu de Chika Ramen est… le ramen! L’incontournable est le tonkotsu, la seule adresse à Québec à cuisiner de zéro ce classique originaire de Fukuoka, que l’on retrouve dans tous les bouis-bouis du Japon. C’est un bouillon qui exige du temps et demande beaucoup d’efforts. Des gens consacrent même une vie entière à maîtriser l'art du tonkotsu. Au menu, on lit toutefois le mot tonkosu sans la lettre t .

On trouve bizarre de voir des restaurants de ramen au Québec qui n’offrent pas le bouillon Tonkotsu, car c’est le bouillon le plus typique au Japon. C’est comme ouvrir un restaurant de sushi sans servir de sashimi. Viviane Chen, copropriétaire Chika Ramen

La préparation et la présentation du ramen tonkotsu sont prises au sérieux par l'équipe en cuisine. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Au premier coup d’oeil, c’est une soupe qui ressemble étrangement à une crème translucide. Le bouillon laiteux est plus riche en bouche que celui à base de miso, une pâte de soya fermentée. Tout comme notre fameux ragoût de pattes, le pied de cochon est un ingrédient important dans la recette du tonkotsu.

Sa particularité – et la raison pour laquelle ce plat est tant célébré sur l’île nipponne — est son effet enrobant dans la voûte palatine. Dès la première bouchée, une impression d’un mince film de plaisir s’accroche à la langue, puis au palais, un résultat qui souligne l’utilisation de moelle osseuse dans son élaboration. Selon les critiques de la gastronomie japonaise, c’est ce qui distingue ce bouillon préparé avec le plus grand respect des traditions.

Tous les ramens au menu proposent du porc chāshū – du porc braisé en tranches indissociable des ramens, ou du poulet grillé. Une option végétarienne et une aux fruits de mer sont aussi disponibles. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le ramen Tonkotsu est une excellente introduction aux soupes de nouilles japonaises des plus aromatiques qui soient. Chez Chika, il est servi accompagné de fèves germées, un demi-oeuf coulant, des pousses de bambou, de l’huile d’ail noir et des champignons séchés. C’est toute une dose de réconfort, qui fait voyager jusqu’au pays du Soleil-Levant, une lampée à la fois.

Le saviez-vous? Reconnu pour sa quête d’excellence dans la cuisine, le Japon s’arrache le porc québécois qui est vendu, notamment, dans la chaîne de magasins Costco! Le shabu-shabu (une variante japonaise à la fondue chinoise) et le tonkatsu (ton est porc et katsu est l’abréviation de katsuretsu qui veut dire côtelette ) sont les deux façons les plus courantes de consommer le porc québécois au Japon.

Passion cocktail

Au bar, le mixologue Ke Ye se passionne pour les cocktails dont les recettes ont été élaborées dans le pays qui a vu naître ces ancêtres. Lui aussi a quitté sa ville natale de Montréal pour Québec afin de travailler chez Chika. Un seul coup d’oeil à ses outils de travail, ainsi qu’à sa manière de manier le mélangeur, témoignent d’une minutie sans pareille dans ses créations. Derrière son comptoir, la température de la glace et la technique mixtion jouent un rôle important dans l’élaboration des recettes dont la présentation est pour le moins remarquable.

Un verre à l'image d'une Geisha japonaise propose un nouveau cocktail tous les mois. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Adepte du travail d’Hidetsugu Ueno, maître incontesté de la mixologie au Japon et propriétaire du bar High Five à Tokyo, Ke prépare des mélanges soignés où rayonne entre autres le yuzu, un agrume acidulé au profil aromatique semblable au citron et la mandarine, et le matcha, une poudre de thé vert reconnue pour son utilisation comme colorant et arôme naturel.

L’adresse offre même le brunch du dimanche. Profitez de ce moment pour essayer le Dango servi sur un plateau doré en forme d’ananas. Ce dessert traditionnel du Japon composé de mochi, une petite boule de couleur façonnée à partir de riz gluant, est à l’image du Chika Ramen Izakaya, une expérience sensorielle au coeur de l’Asie, qui ne laisse personne indifférent.

Chika Ramen Izakaya

590, Grande Allée Est

Facebook.com/ChikaRamen