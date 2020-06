Le décor de La Folle Tablée, un café-bar à gourmandises du boulevard Henri-Bourassa à Charlesbourg, ressemble à celui des beigneries décadentes de la ville de New York ou des crèmeries en vogue de Los Angeles. Bienvenue dans l’univers sucré de La Folle Tablée, où tout est à la fois vraiment beau et réellement bon!

Un texte de Allison Van Rassel

La Folle Tablée a pignon sur rue dans une bâtisse rose et noire située à quelques pas du Trait-Carré. L'immeuble attire le regard des passants, mais surtout celui de ceux et celles qui adorent immortaliser leur joli minois sur Instagram.

C’est le paradis des influenceurs, car le décor est créé en fonction de celle qui aime se prendre en photo dans le salon rose, en contre-plongée, café à la main au comptoir, près de la tapisserie exotique, ou encore en autoportrait devant l’enseigne illuminée où on peut lire Feed me donuts and tell me I’m pretty . C’est #lafolletableestyle,100 % inspiré des tendances associées à Instagram ou Pinterest.

Personne ne résiste à l'envie de l'égoportrait à La Folle Tablée, pas même moi! Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ce commerce, qui célèbre cette année son 5e anniversaire, se spécialise dans la confection sur mesure de gâteries et gourmandises sucrées pour des événements et célébrations. Le café-boutique a pignon sur rue depuis un peu plus d’un an sur le boulevard Henri-Bourassa. Contrairement aux endroits où le goût est souvent mis de côté au profit du visuel, ici, l’expérience en bouche fait largement partie de l’expérience.

C’est tellement difficile maintenant avec les réseaux sociaux de sortir du lot. Il y a tellement de trafic et de visuel qu’il faut créer des choses qui sortent de l’ordinaire, mais pas au profit du goût. Audrey-Anne Pouliot, propriétaire de La Folle Tablée Gourmande

Depuis deux semaines, une création de la propriétaire Audrey-Anne fait fureur sur les réseaux sociaux auprès des foodies de Québec : une crème glacée molle noire au charbon actif qui goûte la vanille. Cette oeuvre d’art éphémère ne laisse personne indifférent et attire les foules. Lors de mon passage, près d’une douzaine de personnes attendaient patiemment l’ouverture du commerce.

La crème glacée noire de La Folle Tablée est la vedette de l'heure à Charlesbourg. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Cette réaction en masse est exactement la même que celle des Torontois en 2017, lorsque le bar laitier Ihalo Krunch a lancé une crème glacée noire. Foodie comme je suis, je me suis moi-même déplacée à Toronto cette année-là pour vivre la curieuse expérience #blackicecream. L’effet wow était au rendez-vous, tout comme il l’est à La Folle Tablée.

Afin de connaître les secrets derrière leur succès, Audrey-Anne Pouliot a tenté de joindre les propriétaires de Ihalo Krunch, mais en vain.

En temps de COVID on s’entraide , croit-elle. Je le fais avec des entreprises d’ici, puis je suis tellement loin que je ne suis pas de la compétition pour ces gens. Malheureusement, c’était pour eux un secret bien gardé. J’ai presque failli abandonner , avoue-t-elle.

Celle qui détient une formation en pâtisserie a alors mis la main à la pâte. Audrey-Anne a investi trois semaines de recherche, d’essais et erreurs afin de trouver la bonne couleur, ainsi que le bon goût.

Je voulais absolument le bon calibrage de tous les éléments. Deux jours avant l’ouverture prévue de ma crèmerie, j’ai finalement trouvé le résultat que je cherchais , se réjouit-elle.

La propriétaire de La Folle Tablée, Audrey-Anne Pouliot veut créer un effet wow pour sa clientèle, peut importe leur âge. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

La crèmerie de La Folle Tablée utilise une machine à yogourt glacé pour faire sa crème glacée molle noire, un outil qui n’incorpore pas d'air dans l’appareil au moment du service. En d'autres mots, la machine ne fouette pas la crème.

Puis, au lieu de conserver l’embout de forme étoilée de la machine, la femme d’affaires a préféré installer un adaptateur rond afin de mettre en valeur la personnalité gourmande d’une crème glacée.

Les gens voient ça en ligne et se déplacent pour le vivre. Tout est beau, c’est confortable et ça fait partie de ce que j’appelle vendre du rêve. Audrey-Anne Pouliot, propriétaire de La Folle Tablée Gourmande

Le résultat donne une molle voluptueuse, plus ronde et dodue que ce qu’on a l’habitude de voir en crèmerie. Mes papilles gustatives remarquent aussi son onctueuse texture dès la première lichée, une qualité que l’on reconnaît à bien des produits de ce commerce.

Les incontournables beignes de saison faits tous les matins en cuisine. La complexité des saveurs et la texture à la fois ferme et aérienne font des créations à Audrey-Anne et son équipe mes beignes préférés à Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Avec de gros joueurs de la friandise glacée à quelques coins de rue de son commerce, La Folle Tablée Gourmande n’a d’autre choix que se démarquer par l’originalité et la qualité de ses ingrédients. Et pourquoi pas ajouter une petite feuille d’or 24 carats ou des fleurs fraîches de saison sur votre cornet?

Ici, l’expérience est personnalisée, attentionnée et unique dans un environnement où tout est pensé en fonction du plaisir et bonheur.