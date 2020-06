Afin de profiter au maximum des parfums éphémères de l’été, ainsi que de la beauté des parcs de la ville de Québec, voici quelques alléchantes suggestions de prêt-à-manger parfaites pour un pique-nique.

Un texte de Allison Van Rassel

Petits Creux

1125, avenue Cartier

Ce charmant bar à vin de l’avenue Cartier charme par sa cuisine, mais séduit surtout par ses vins en importation privée qui soulignent la beauté de la Corse, pays d’origine du couple propriétaire. Et quiconque connaît Kim Colonna et Marie-Pierre Tomasi sait qu’ils savent faire l’apéro mieux que quiconque à Québec. Voyager à l’île de Beauté dans un parc de Québec, quelle aventure!

Les vins en importation privée soulignent la beauté de la Corse, pays d’origine du couple propriétaire du bar à vins Petits creux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Leur boîte apéro propose un assortiment de charcuteries maison, une terrine et un pâté de foie, des fromages, trois tartinades, ainsi qu’une caponata, un mélange tomaté d'aubergines, de céleri, d'oignons et de poivrons. Si la guédille aux langoustes et crevettes nordiques est toujours au menu, sautez dessus!

Si vous préférez manger chaud, le Gueuleton comprend un os à moelle, deux ris de veau popcorn au cap corse — un vermouth corse — des crevettes sauvages, de la pieuvre grillée, des pommes de terre rôties aux lardons de sanglier et une tranche de pain de campagne grillée au beurre salé. À 39,50 $ par personne, pour autant de plaisir en bouche, c’est dérisoire!

La «boîte apéro» est gourmande et adaptée à l'apéro. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les commandes pour emporter se font en ligne au petitscreux.corsica, du jeudi au vendredi, entre 15h et 20h, et le week-end, de 12h à 20h.

Fromagerie des Grondines & ses amis

199, rue Saint-Joseph Est

Si je prends part à un pique-nique, mon premier réflexe est de prévoir du fromage et des charcuteries. Je trouve tout dans un seul endroit : la boutique La Fromagerie des Grondines et ses amis situés au coin des rues Caron et Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch.

Ne manquez pas l'incontournable grelot des battures de Fou du Cochon & Scie, une charcuterie élaborée à partir d'une sélection d'herbes récoltées à la main à Kamouraska sur les battures du fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ce repère de trésors locaux propose la crème de la crème des fromages fermiers et charcuterie artisanales élaborés au Québec, dont une alléchante sélection de produits fins de la région de Portneuf comme le jun, un breuvage typique du Tibet.

En plus de mettre la main sur les fromages fermiers de la Fromagerie des Grondines, nombreuses fois couronnés au CASEUS — le concours des meilleurs fromages du Québec —, vous dénicherez aussi des fromages frais de lait cru biologique de chèvre, des pâtes molles de lait de vaches canadiennes (une race patrimoniale au Québec), ainsi que des mets cuisinés sur place. Vous pouvez même passer votre commande en ligne à fromageriedesgrondines.com.

Colibri

955, rue Jean-Gauvin

Lorsque vient le temps de croquer le paysage, rien de mieux pour le corps et l’esprit qu’un produit frais de la terre. Le comptoir/restaurant Colibri de Cap-Rouge alimente la curiosité des papilles et une clientèle qui désire consommer des produits locaux et biologiques issus d’une agriculture de proximité éthique et durable.

Le Boruto, un plat végétalien avec riz sauvage, riz brun, épinard, chou rouge, tofu rôti, shiitakes marinés, edamames, patate douce rôtie, radis, concombres, fèves germées et oignons verts avec une vinaigrette miso-érable. Photo : Autre banques d'images/Courtoise

Disponibles exclusivement en commande, leurs salades vraiment pas poches sont incroyablement gourmandes. Et par gourmandes, je veux dire colorées! Par exemple, la Saint archipel comprend de la laitue frisée, du chou kale, des champignons shiitakes marinés, du tofu rôti, des radis, de la betterave râpée, des oignons verts, des juliennes de pomme, du basilic, du chou rouge, des carottes et des edamames célébrés par une vinaigrette d’inspiration teriyaki.

À déguster à la fourchette, avec des baguettes ou directement avec les mains. Assurez-vous seulement de bien les laver.

Buvette Scott

821, rue Scott

Ma buvette adorée reprend vie! À sa fenêtre de la rue Scott, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, la Buvette Scott propose les samedis et dimanche, de midi à 18h, de belles et de bonnes choses prêtes à manger et à boire. Le week-end dernier, la cuisine proposait un cannoli de hareng fumé! Intrigant n’est-ce pas?

Il est toujours possible de mettre la main sur une sélection de vins du Québec à la Buvette Scott, ainsi que chez son petit frère, Sardines. Photo : Autre banques d'images/Courtoise

Que ce soit pour emporter au parc ou déambuler sur la piétonne rue Saint-Jean, l’équipe met tout en oeuvre pour vous surprendre les papilles et ainsi mettre le plaisir au centre de votre assiette. Poursuivez votre ascension dans le milieu de la côte de la rue Scott pour profiter du parc du même nom.

Le Mexicain

1000, rue de l'Oise

Cette épicerie-boucherie-restaurant de Charlesbourg est non seulement le secret le mieux gardé de la cuisine mexicaine à Québec, mais le repère réconfortant des travailleurs étrangers venus donner un coup de main aux agriculteurs de la grande région de Québec. Vétéran de la cuisine mexicaine à Québec, Valentin Vargas a revu son menu afin de mettre en valeur des mets typiques de son Mexico natal qui se consomment facilement sur le pouce.

Le tamales à la sauce verte de l'épicerie-boucherie-restaurant de Charlesbourg, Le Mexicain. Photo : Autre banques d'images/Courtoise

Quelques coups de pédales sur la piste cyclable de l’avenue Monseigneur-Gosselin et me voilà avec en main un très excitant tamales à la salsa verde. Garnis de porc effiloché des Élevages Bonneau et une sorte de pâte de farine de maïs, ce mets typique des célébrations mexicaines est enveloppé dans une feuille de maïs et cuit à la vapeur. Demandez-le réchauffé, accompagné le tout d’une horchata fruitée maison (prononcé or-CHAH-tah) et rendez-vous au parc!