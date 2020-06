Ouvert depuis une semaine, le GAO Comptoir vietnamien prend lentement ses aises. Offerte dans les locaux du défunt restaurant La Campagne, la proposition inspirée de la cuisine de rue du Vietnam explore le patrimoine culinaire de la famille Phan, dont les racines sont bien ancrées en sol québécois.

Un texte de Allison Van Rassel

Ce local connu et reconnu du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, repère populaire de la cuisine de l'Asie du Sud-Est, est complètement transformé. Un vent de renouveau et de fraîcheur a soufflé dans le décor comme dans l’assiette.

Minh Hieu Phan, la fille des propriétaires du défunt restaurant La Campagne, que les lieux ont abrité pendant plus de 30 ans, prend la relève. Après sa grand-mère, puis sa mère, Minh Hieu, elle représente la troisième génération de femmes dans sa famille à opérer un restaurant à Québec.

À La Campagne, c’était pratiquement les mêmes plats depuis les 30 dernières années , raconte Mme Phan. On en a peut-être changé un ou deux au fil des années. Je ne peux pas dire que c’était des plats typiquement vietnamiens. Avec le GAO, on va essayer d’introduire des mets plus typiquement vietnamiens, qu'on mange dans notre famille, et non adaptés aux Québécois.

Afin de mettre en lumière les arômes et goûts traditionnels de son patrimoine familial, une cuisine savoureuse et parfumée dont les arômes ont bercé son enfance, elle puise dans les mets de célébration familiale et s'inspire de la cuisine de rue du centre du Vietnam, la région qui a vu naître ses parents.

Son intention est mise en valeur dès l'entrée dans ce commerce de la rue Saint-Jean.

Minh Hieu Phan et sa mère Thi Minh Hue Ngo, une femme décrite par sa fille comme incroyablement travaillante, et qui aime encore et toujours cuisiner. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Ouste les paravents et tableaux d’art de scènes de vie typiques de la campagne vietnamienne. Ouste la table d’hôte et le service aux tables. On commande désormais son repas au comptoir et on se sert directement dans l’offre de prêt-à-manger au réfrigérateur.

Le décor est sobre et minimaliste. L’omniprésence de blanc et de beige sur les murs et le mobilier propulse une lumière qui embaume la salle à manger. À l’entrée, une longue table communale se fait fort invitante, mais il faudra toutefois attendre avant d’y prendre place, car la salle à manger est encore temporairement fermée en raison de la crise sanitaire qui secoue le Québec.

Dirigée par Minh Hieu Phan, la cuisine du GAO compte aussi sur l'expérience de sa mère Thi Minh Hue Ngo et sur quelques membres de sa famille. Lors de mon premier passage, une de ses tantes aidait à la préparation des rouleaux de printemps en cuisine.

Le menu est court et concis et propose tout de même des classiques appréciés de la clientèle régulière de feu La Campagne, tels les rouleaux, wontons et la fameuse brochette de poulet.

J’pense que je me ferais arracher la tête si je retirais la brochette de poulet du menu , m’avoue Minh Hieu en riant. J’ai grandi en mangeant la brochette de poulet dans le restaurant de mes parents et mes enfants aussi. Plus je vieillis, plus que j’apprécie ce plat-là.

Le sauté de légumes de type pad thaï est peu sucré, ce que j'apprécie grandement. Toutefois, la type sauce en moi en aurait demandé une légère touche du plus. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Équilibre et parfums

Deux mets reconnus pour mettre en valeur l'incroyable versatilité et l'influence française de la cuisine vietnamienne attirent d’emblée mon attention : le banh mi et la mi quang, une soupe-repas élaborée à partir d’un bouillon de poulet et de calmars séchés importé directement du Vietnam. Les bouillons ici, c’est du sérieux.

Les nouilles de riz sont trempées dans le curcuma et laissent derrière un liquide d'un jaune éclatant. La soupe est composée de crevettes, de tranches d’épaules de porc, de coriandre et d'un pâté de poulet .

Ce produit n’a toutefois rien à voir avec ce que les Québécois ou les Français identifient comme un pâté, car il ressemble davantage à un saucisson dont la texture rappelle celle de la mortadelle. Il surprend en bouche en raison de sa texture spongieuse et ajoute un élément de surprise qui plaît vraiment en bouche. Avec une touche de kimchi, du chou fermenté et épicé, cette soupe se transforme en une source abondante de plaisir en bouche.

Une bouchée de la soupe-repas mi quang permet de constater que la cuisine prend l’élaboration du bouillon très au sérieux. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Incontournable banh mi

Je prends le temps de m’attarder au banh mi, car on retrouve ce sandwich en abondance à Québec, ces jours-ci. J'y ai d'ailleurs dédié un texte récemment. Ce sandwich élaboré dans un pain baguette est considéré par plusieurs comme un trésor national du Vietnam. Peu arrivent toutefois à la cheville de celui-ci.

Trois versions sont offertes : au porc barbecue, au soya et au poulet grillé, mon préféré. Il est servi dans une baguette blanche moelleuse, mais consistante, dans laquelle on retrouve une lampée de pâté de foie de porc maison (qui ressemble à du creton, même les épices), des tranches de porc barbecue, de la sauce de poisson, de la sauce soya et de la sauce aux huîtres, ainsi que des carottes marinées, du daïkon mariné, du concombre et de la coriandre.

C’est le yin et le yang des goûts en bouche. Toutes mes papilles sont sollicitées et les saveurs parfaitement équilibrées. J’apprécie d’autant plus la quantité de chaque ingrédient — pas trop gourmande — dont les arômes s’expriment agréablement en bouche.

Je remarque toutefois la présence de glutamate monosodique (MSG) dans la liste des ingrédients, un rehausseur de goût que l'on retrouve souvent dans la cuisine asiatique, mais qui ne plaît pas à tous les consommateurs. Je joue la carte de la transparence , précise Mme Phan. C'est surtout présent naturellement dans la sauce aux huîtres. Il y en a une infime quantité, mais j'aime mieux le dire que de l'omettre.

Oser l’authenticité

Un autre plat fera possiblement son apparition au menu, me confie la restauratrice : un nem nướng au poulet. En vietnamien, nem veut dire boulette et nướng veut dire grillée. Elle craint toutefois que ce plat ne plaise à la clientèle.

On n’ose pas trop le mettre au menu, car c’est un plat très aillé, m’avoue-t-elle. Les Vietnamiens l’apprécient justement pour cette raison-là.

Lors de mon passage en restaurant pour prendre quelques photos, Mme Thi Minh Hue Ngo en avait préparé spécialement pour moi afin que j'y goûte. Quel privilège!

Au nez, nul doute que c’est aillé. J'aime sentir l’expression franche d’un ingrédient au nez comme en bouche, car des émotions par la fourchette, j’en mange!

Un «nem nướng», une brochette de poulet bien gras, à la texture spongieuse, qui est tout aussi incontournable que les soupes-repas. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Faites de poulet haché finement, mélangé avec de l’ail et de la sauce de poisson, ces petites brochettes grillées à la commande sont délectables. Façonnées à la main autour d’une brochette de bambou, elles caramélisent lors de la cuisson formant une croûte dorée et sucrée. Le contraste de textures et de goûts ne laissera certainement personne indifférent.

On peut facilement retrouver des nem nướng à base de porc dans les épiceries asiatiques de Québec, mais aucun à base de poulet, ni faits maison comme ceux-ci. Il y a un geste humain et une histoire qui se goûte dans le produit.

C’est un plat que ma mère a appris de ma grand-mère. Elle en fait pour la famille pendant les fêtes. C’est vraiment tout droit tiré de notre patrimoine familial et c'est un festin pour ma famille. Minh Hieu Phan , propriétaire de GAO Comptoir vietnamien

Aussi petits soient-ils, ces nems représentent exactement le genre d’expérience recherchée par les gourmands qui aiment voyager par la fourchette et nous transportent au centre du Vietnam.

La cuisine vietnamienne, ce n’est pas une cuisine qui se prend la tête et qui cherche à tout prix à marquer l’imaginaire. Elle célèbre l’équilibre entre la chaleur et la douceur, l’aigre et le sucré, le chaud et le froid, ainsi que le frais et le fermenté.

L'offre du GAO met en valeur de façon savoureuse cet équilibre avec des bouillons et des sauces qui sont parfois un peu trop timides. Vivement des plats osés qui marqueront le palais de ceux qui s’y aventureront.

GAO Comptoir vietnamien

555, rue Saint-Jean, Québec

facebook.com/Gao-comptoir-vietnamien