En ce moment, plusieurs restaurateurs répondent à l’appel des gens qui aiment manger sur le pouce. Ceux situés sur les artères commerciales piétonnes adaptent leur offre afin de créer une « cuisine de rue » fort alléchante. Coup d’oeil sur quelques incontournables de la région qui, pour plusieurs, aideront à la survie de leur commerce.

Un texte de Allison Van Rassel

Le poulet frit gagne en popularité à Québec.Dans un contexte où la survie des commerces est en jeu, la facilité d’accès, le prix abordable et le fait que ce soit un aliment qui se mange bien sur le pouce, font du poulet un produit de choix et plus particulièrement le haut de cuisse qui, selon moi, est naturellement plus juteux et plus goûteux qu’une poitrine.

Inspiré du Colonel Sanders

Au restaurant Chaz, de l’avenue Maguire à Sillery, le chef Jérôme Gilpin s’amuse royalement avec sa recette de poulet frit.

Servi dans un récipient de carton qui évoque le fameux Poulet Frit Kentucky (PFK), sa version propose une panure tout aussi épaisse et croustillante, mais aromatisée au sel de céleri. Du jamais goûté pour moi jusqu’ici!

C’est un bouquet aromatique qui rappelle le Bloody Caesar! En accompagnement : une onctueuse sauce brune au FOIE GRAS! Ça y’est, le CHAZ s’impose désormais sur ma liste d’incontournables du fast food gastronomique à Québec.

La baraque à frites du bistro Les Sales Gosses, sur la rue Saint-Joseph Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Bon rapport qualité-prix à La Baraque à frites

Avec un peu plus de subtilité, mais un raz-de-marée de plaisir en bouche, le poulet frit de La Baraque à frites, sur la rue Saint-Joseph dans Saint-Roch, est le meilleur rapport qualité-prix déniché.

Aménagé à même la fenêtre du restaurant Les Sales Gosses et opéré par la même équipe, la Baraque à frites propose trois généreux et fort juteux morceaux de hauts de cuisse, enrobés d’une panure mi-farine, mi-semoule de maïs, avec une légère touche de cumin et de piment d’Espelette. Le tout pour seulement 8 $.

Le poulet frit de la Baraque à frites est servi dans un contenant de carton facilement transportable. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Et quelle panure croustillante! Le « chef de friture » Olivier Pouliot raconte que le résultat est celui d’une erreur en cuisine.

La panure mi-farine, mi-semoule de maïs, avec une légère touche de cumin et piment d’Espelette, est la vedette de ce poulet frit. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Les hauts de cuisse n’ont pas de peau sur laquelle la panure peut s’accrocher. En lançant un morceau de poulet par accident une deuxième fois dans un plat de farine, la panure a collé comme de la colle à la chair. Elle a si bien emmitouflé celle-ci qu’elle a cuit à la vapeur tandis que la panure, elle, a frétillé joyeusement dans l’huile de canola. Un délice de textures sous la dent.

Le poulet est par la suite servi dans un cône en carton facilement transportable, accompagné d’une sauce qui me rappelle la Bull’s Eye de mon adolescence, élaborée avec tomates, habañero fumés et mélasse. Une sauce séduisante, qui ajoute un kick de pur bonheur à chaque bouchée. Noté que le kiosque n’est ouvert que lorsque la rue Saint-Joseph est piétonne. Tous les détails sur la page facebook.com/labaraqueqc.

Mexico City en Saint-Roch

De l’autre côté de la rue, le Tequilla Lounge sert des classiques de la cuisine de rue mexicaine : tacos de porc, un rafraîchissant piña colada, ainsi que des fruits frais.

Mon incontournable au menu : l'elote, un épi de maïs servi à la mexicaine et très populaire comme cuisine de rue à Mexico. Soudainement, j’ai très hâte à la saison du maïs de Neuville!

L'elote, un incontournable de la cuisine de rue à Mexico Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Aussi simple soit-il, ce maïs bouilli est décoré de fromage de style feta et saupoudré d’un condiment incontournable de la cuisine mexicaine – et de mon garde-manger – aux saveurs à la fois épicée, acidulée et salée : Tajín.

En fait, les propriétaires Ariane Robitaille et sa conjointe Carol Barona ont financé leur mariage en opérant un kiosque de cuisine de rue à Mexico City! Depuis trois ans, elles réussissent tant bien que mal à mettre en valeur les saveurs typiques de la capitale mondiale de la cuisine de rue, dans leur restaurant de Saint-Roch. Le contexte d’une rue piétonne leur donne enfin toute la place pour faire rayonner leur si belle créativité.

Les tacos de porc mettent en valeur le porc de la ferme Turlo. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Profitez-en donc pour mettre la main sur les masques de leur compagnie Le Beau masque, qui font fureur en ce moment grâce à leurs motifs de tissus magnifiquement colorés. Ils sont tous de confection 100 % locale.

Une sélection de couvre-visage de l'entreprise Le Beau masque du Tequila Lounge. Elles emploient huit couturières pour fabriquer les masques. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Panuozzo, il re del cibo di strada

L’équipe de la succursale de Saint-Jean-Baptiste de la pizzeria Nina Pizza Napolitaine répond par la bouche de son four à pizza à la présence piétonne devant son commerce de la rue Saint-Jean!

D’abord servi comme staff lunch, un repas pour les employés avant le début d’un quart de travail, le panuozzo fait officiellement son apparition au menu de cette incontournable pizzeria de Québec depuis la semaine dernière.

¸Le panuozzo de Nina Pizza Napolitaine Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Exclusif à la succursale du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, le panuozzo s’inspire de la cuisine de rue de la Campanie, dont Naples est la capitale. Servie dans un sac en papier, cette douceur se mange obligatoirement avec les mains, comme un sandwich.

Quatre compositions aussi harmonieuses les unes que les autres sont directement à leur fenêtre sur rue, dont le Formaggi élaboré avec du fromage Hercule affiné 12 mois, Emmental de Charlevoix, Grondines, Padano, Mozzarella fraîche, pickles d’oignons et huile épicée. Disponibles du mercredi au dimanche, de 11 h à 20 h.

Billig, j’te veux dans ma vie

Le Renard et la chouette est probablement le restaurant de Québec qui s’est le plus renouvelé depuis son ouverture, car les propriétaires Thania Goyette et Louis-Bouchard Trudeau laissent leurs chefs exprimer leur personnalité en cuisine. Considérant qu’il y a eu au moins cinq différents chefs aux fourneaux dans les cinq dernières années, une savoureuse diversité d’influences et d'inspirations — toujours de saison — est à prévoir.

Le Renard et la chouette laisse place à la cuisine de la cheffe Rosamond Stavert. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Depuis la semaine dernière, ce joyau de la rue Saint-Vallier, dans le quartier Saint-Sauveur, s’est transformé en Chez Lulu et Raymond, une crêperie bretonne, ainsi qu’en bar à parfaits glacés nommé Chez Maurice.

Les créations de la cheffe Rosamond Stavert trouveront une place au chaud dans vos préférences, car malgré que la crêpe fait mouche à Québec, cette qualité-ci manquait terriblement à l’offre. Elles sont à la fois croustillantes et élastiques et mettent en valeur le jambon et le boudin du Pied Bleu, ainsi que de l’agneau, le canard et le homard.

Les crêpes sont à la fois croustillantes et élastiques et mettent en valeur le jambon et le boudin du Pied Bleu, ainsi que de l’agneau, canard et homard. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Chères dents sucrées, la version au spéculoos avec des quartiers de pomme à l’intérieur est fameuse. Ouvert du mercredi au dimanche, de 12 h à épuisement des stocks, et le week-end, dès 10 h.

Petit conseil de foodie : pour bien profiter de toutes ces délicieuses offres de cuisine de rue piétonne : prévoyez des lingettes humides, car aussi plaisant soit-il de manger avec ses doigts en déambulant sur une rue piétonne, il est tout aussi désagréable de n’avoir accès à aucune source d’eau publique pour les laver.