Depuis le début de la pandémie, nombreux sont les restaurants qui craignent de ne pas survivre à la crise qui a complètement chamboulé leur secteur d'activité. Toutefois, de nouveaux établissements de restauration ont vu le jour récemment à Québec, et ce, malgré la pandémie.

Un texte de Allison Van Rassel

C’est le cas du café-disquaire la Société des loisirs, dans Saint-Roch.

Ce commerce est d’abord et avant tout une entreprise de pressage de vinyles avec une boutique et un café. C’est le projet de Jean-François Bilodeau, Olivier Bresse et Audrey Lapointe. Des embûches, ils en ont vécu plusieurs depuis les deux dernières années.

L'intérieur de la Société des loisirs Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Le commerce se veut un lieu de rassemblement dans un local où les visiteurs pourront observer le pressage de vinyles, café à la main.

Toutefois, leur presse est retenue à Toronto par les mesures de confinement. Impossible de l’avoir en main avant un certain temps.

Le système D de la machine à café de la Société des loisirs Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Armé d'humilité, de résilience et de débrouillardise, le trio a mis en place une machine à café munie d'une pompe à eau déposée dans un cruchon de 18 litres d’eau pour accueillir les clients malgré tout.

C’est ce qu'on appelle un système D et ça fonctionne bien. C’est vraiment beau à voir.

La Société des loisirs sert du café du torréfacteur De Mello Palheta Coffee Roasters, une exclusivité torontoise à Québec. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Revoir le concept original

Le Verre Pickl', sur l'avenue Maguire, à Sillery, entame sa troisième semaine en service.

Le concept initial de ce petit restaurant de Sillery tourne autour d'une table communale où le partage de nourriture est au cœur de l'expérience gastronomique. Tout ça a pris le bord .

Les chefs Alexandra Romero et Jérôme Gilpin font de la mise en place en prévision de leur troisième semaine depuis l'ouverture. Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Alors qu'ils entament leur troisième semaine depuis l'ouverture, pour eux le sandwich est devenu le produit phare de l'entreprise. Et quel produit d'exception!

Le sandwich à la viande fumée, cornichons, salade de chou et sauce maison du Verre Pickl' Photo : Radio-Canada/Allison Van Rassel

Signe que dans l'adversité naissent souvent de belles créations.