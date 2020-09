Un club de lecture virtuel pour les enfants

Fourchon, d’Isabelle Arsenault. Les enfants de 3 à 5 ans aimeront ce livre qui parle d’identité et de différence avec Fourchon, un ustensile issu d’un papa fourchette et d’une maman cuillère, qui ne sait trop où il se situe.

Jane, le renard et moi, de Fanny Britt et Isabelle Arsenault. Une jeune fille victime de harcèlement et d’intimidation se réfugie dans l’univers de Jane Eyre. Pour les jeunes de 9 à 12 ans.