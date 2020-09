Marionnettes et théâtre d’ombres et d’objets 

Quoi : Exposition Sortir de l’ombre (Nouvelle fenêtre)

Où : Maison Pierre-Chartrand, 8000, boul. Gouin Est, Rivière-des-Prairies

Quand : Tous les jours jusqu’au 4 octobre; volet extérieur : de 9 h et 20 h, volet intérieur : heures variables

Pour qui : Toute la famille avec enfants à partir de 3 ans

Explications : Cette exposition à deux volets présente le travail de la compagnie Ombres Folles.

Volet extérieur : Trois petites cabanes avec des trappes desquelles part la magie sont installées sur le terrain de la Maison Pierre-Chartrand.

Un des côtés de la cabane d’exposition vous permet d’admirer des marionnettes qui représentent les personnages de l’histoire Les tracas d’Oniria. De l’autre côté, vous retrouvez les personnages en papier du spectacle Quichotte.

Les deux autres cabanes sont interactives. Ouvrez les trappes, placées à différentes hauteurs permettant à toute la famille de bien voir à l’intérieur, appuyez sur le bouton pour allumer et voyez les effets d’ombres. Les marmots seront éblouis et intrigués par la représentation de l’ombre si différente de l’objet lui-même. Les spectacles illustrés sont Quichotte et Accelerando.

Volet intérieur : Complétez l’exploration des réalisations des Ombres Folles en entrant dans la Maison. Les visiteuses et visiteurs circuleront à travers des décors et des marionnettes, liront les panneaux explicatifs et auront accès à des extraits audio et visuels des spectacles de théâtre d’ombres, d’objets et de marionnettes de papier : Quichotte, Celle qui marche loin, Les routes ignorées…

Avec une lampe de poche en main, à vous d’essayer de jouer avec les objets et les ombres pour créer des illusions parfaites.

À noter : Toutes les règles de distanciation et les mesures sanitaires sont en place.

Prix : Gratuit!

+ : Pour découvrir l’univers de la compagnie Ombres Folles, emmenez vos enfants dès 3 ans au parcours déambulatoire du spectacle L’allée des petits secrets (Nouvelle fenêtre) présenté du 11 au 28 décembre prochain à la Maison Théâtre.