Chanter, danser et bricoler à l’extérieur avec Hors les murs

Quoi : Hors les murs – volet Fête famille Paysages imaginaires et Rythmes autour du monde

Où : Esplanade de la Place des Arts

Quand : Les 26 et 27 septembre à 11 h

Pour qui : La famille

Explications : Des hôtes à l’allure clownesque, Dahlia et Phinéas, reçoivent les familles et des pros lors de ces deux journées Fête famille. Le duo propose un parcours de 3 ateliers de 30 minutes suivi d’une zone de jeux libres (cerceaux, cordes à sauter, jeu de quilles, jeux à la craie et bricolage), chacun selon un thème différent.

--Samedi 26 septembre : Atelier danse de Paysages imaginaires  (Nouvelle fenêtre)

Cet atelier initiera les jeunes à la danse contemporaine et à la création chorégraphique avec la compagnie PPS Danse. Puis, le conteur François Lavallée invitera les enfants et leurs parents à visiter les nombreux lots de son Domaine de l’imaginaire. Le tout sera suivi d’un bricolage.

--Dimanche 27 septembre : Rythmes autour du monde  (Nouvelle fenêtre)

C’est un atelier en trois parties qui initiera les enfants aux chants et aux traditions musicales de la Réunion, aux rythmes du Mexique, et aux rythmes, chants et mouvements de la danse afro-colombiens à travers la cumbia.

À noter : Annulé en cas de pluie.

+ : Il est important d’apporter une bouteille d’eau (les fontaines ne sont pas accessibles) et un masque pour les 12 ans et plus.

Prix : Laréservation  (Nouvelle fenêtre) obligatoire vous assure d’avoir votre place en famille. Un dépôt de 5 $ est demandé pour réserver votre pastille au sol (une pastille convient pour une famille d’au plus quatre personnes). Après l’événement, les 5 $ vous seront remboursés. En cas d’absence, le dépôt sera offert en don à la Fondation de la Place des Arts.