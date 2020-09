Les mots parleurs, pour se familiariser avec l’écriture

Quoi : Les mots parleurs, des ateliers d’écriture pour les enfants  (Nouvelle fenêtre)

Où : En ligne, sur les pages Facebook de la Maison Théâtre  (Nouvelle fenêtre) et du Festival international de littérature  (Nouvelle fenêtre)

Quand : Le samedi 26 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 14 h

Pour qui : La famille, mais particulièrement, les 6 à 12 ans

Explications : Pour la troisième année consécutive, l’auteur jeunesse Simon Boulerice orchestre cette journée. Même si cette fois elle est présentée en direct sur Facebook, ça demeure un gage de dynamisme et de plaisir!

En matinée, les jeunes, selon leur intérêt, pourront suivre ces ateliers de 30 minutes menés par des autrices et auteurs jeunesse :

écriture de prose avec Simon Boulerice (9 h 30),

écriture de poésie avec Joséphine Bacon et Laure Morali (10 h)

écriture de théâtre avec Julie-Anne Ranger-Beauregard (10 h 30)

activité créative amusante sur le thème des mots et de la bienveillance proposée par Patsy Van Roost, surnommée la fée urbaine (11 h)

Au plus tard à 11 h, les jeunes autrices et auteurs en herbe devront avoir envoyé leurs textes par courriel ou par Facebook à la Maison Théâtre. Ces derniers seront compilés et préparés en vue d’une performance mise en scène par Simon Boulerice.

Entre 13 h 30 et 14 h, la comédienne Eve Landry et le comédien Sébastien René, accompagnés par la musique de Benoît Archambault, liront au complet ou en partie les œuvres écrites en matinée. Le trio sera en direct de la scène de la Maison Théâtre, alors que les enfants (et leurs parents, bien sûr) assisteront virtuellement à cette lecture. Quelle fierté pour toute la famille!

À noter : L’avantage de cette journée virtuelle, c’est que les familles de partout au pays pourront se joindre à l’événement. Pas de nombre limité de participantes et participants!

Prix : Gratuit. Aucune réservation nécessaire.