Découvrez hiboux, buses, crécerelles et vautours à Chouette à voir!

Quoi : Découverte des oiseaux de proie du Québec  (Nouvelle fenêtre)

Où : Chouette à voir!, 875, rang Salvail Sud, Saint-Jude

Quand : Les fins de semaine et jours fériés jusqu’au 12 octobre de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

Explications : ­Œuvrant depuis 1987, l’UQROP a deux mandats : soigner les oiseaux de proie qui en ont besoin et en faire découvrir à une clientèle familiale les 27 différentes espèces, diurnes ou nocturnes, qui vivent au Québec, les diverses menaces qui les guettent et les moyens mis en œuvre pour les aider.

Marchez dans les sentiers (2,5 km unidirectionnels) et admirez les couleurs de la forêt, à l’aube de l’automne; assistez à l’une des démonstrations en milieu naturel d’oiseaux en vol (à 11 h et à 14 h); visitez les volières de réhabilitation, rencontrez des oiseaux dans la dernière étape de leur guérison, et si l’un d’eux est prêt à retourner dans la nature, assistez à sa remise en liberté.

Journée spéciale : Le dimanche 20 septembre, pour souligner la Semaine de la culture scientifique, différentes animations s’ajouteront aux activités habituelles du site. Il faut s’inscrire  (Nouvelle fenêtre) rapidement pour participer à cette journée spéciale, car les places sont limitées.

rencontre avec des illustratrices et illustrateurs scientifiques, et découverte de leur travail

participation à un atelier sur les araignées, ces mal-aimées, en compagnie d’un arachnologue, Pierre Paquin

jeu-questionnaire sur la biodiversité, thème de la Semaine 2020

À noter : Des mesures d’hygiène et de distanciation physique  (Nouvelle fenêtre) sont en place : n’oubliez donc pas le couvre-visage.

Il sera impossible de manger un repas sur place, à part de petites collations à déguster en marchant (pas de tables de pique-nique).

Apportez une couverture pour vous asseoir sur le sol gazonné et des bouteilles d’eau.

Prix (taxes et frais inclus) :

Adulte (13 ans et plus) : 18 $

Enfant de 5 à 12 ans : 13 $

Enfant de moins de 5 ans : gratuit

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 50 $

Deux plages horaires sont possibles lors de votre réservation en ligne obligatoire  (Nouvelle fenêtre) : de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h. Ne tardez pas : places limitées!

Infos : 450 773-8521, poste 8545, ou info@uqrop.qc.ca