Des livres pour découvrir les insectes de notre jardin

Titre : Une bestiole à l’école

Autrice : Mireille Messier

Illustratrice : Catherine Petit

Éditions : L’Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Une sauterelle s’est posée dans la cour de l’école. La plupart des enfants ont un réflexe de dégoût ou de peur, sauf une fillette. Elle laisse venir l’insecte sur sa main et l’observe, ce qui incite les autres à le découvrir.

Mon avis : J’aime beaucoup la collection Clin d’œil. Elle met en poésie le quotidien des tout-petits avec des termes à leur niveau, des phrases répétitives et des illustrations auxquelles ils s'identifient facilement.

Titre : L’île aux papillons

Autrice : Lucie Papineau

Illustrateur : Tommy Doyle

Éditions : Auzou  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 3 ans

Résumé : Une nouvelle aventure de Léon le raton  (Nouvelle fenêtre) qui, avec son amie Lola l’oiseau, entreprend une longue route pour transporter Camille la chenille dans les champs d’asclépiades afin qu’elle puisse devenir un papillon monarque.

Mon avis : Des animaux variés qui rendent service à une chenille pour qu’elle poursuive son développement, un album aux illustrations colorées et aux personnages sympathiques : voilà la recette pour un livre qui plaira aux jeunes amoureux et amoureuses de la nature.

Titre : La coquerelle

Autrice et illustratrice : Élise Gravel

Éditions : La courte échelle  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : L’autrice décrit les caractéristiques de cet insecte qui, de prime abord, apparaît dégoûtant. Mais la coquerelle a aussi son mot à dire, sur la page de droite, ce qui rend la lecture tout à fait savoureuse!

Mon avis : La collection Les petits dégoûtants  (Nouvelle fenêtre) arrive à rendre adorables (presque!) ces bestioles qui ont la réputation de repousser l’humain. Huit des 11 livres traitent d’insectes (le pou, le mille-pattes, la limace…), les trois autres dépeignent le rat, la chauve-souris et le crapaud comme étant… quasi attirants!

Titre : Petite chenille deviendra grande

Autrice : Danielle Chaperon

Illustratrice : Sabrina Gendron

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : La petite chenille a très hâte de devenir papillon. Mais en grimpant le long d’un tronc d’arbre, elle remarque qu’elle a le vertige! Comment pourra-t-elle voler comme ses frangins et ses frangines?

Mon avis : Sous des dehors de conte pour enfants se cache un docu scientifique léger. Le texte est poétique et les illustrations sont délicieuses. Les thèmes abordés sont le défi, la peur, le courage et la persévérance. Un superbe album.

Titre : Un jardin pour Tipiti le colibri

Autrice : Lucie Papineau

Illustratrice : Lucie Crovatto

Éditions : La Bagnole  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Cette merveilleuse histoire débute par la venue d’un colibri dans le fuchsia suspendu au jardin et se poursuit par la découverte de 12 pollinisateurs et des fleurs qui les attirent.

Mon avis : Cette deuxième aventure de Camille et Paolo, son perroquet bavard, est construite sur le même modèle que le premier livre, L’escapade de Paolo (Nouvelle fenêtre) . On y trouve une histoire d’amitié tendre, des illustrations aux couleurs pastel et une magnifique jaquette. Dépliée, celle-ci devient une grande affiche de ce dont il est question dans le livre : les oiseaux et les insectes. De courtes notes scientifiques y sont incluses. Les enfants aimeront l’utiliser pour décorer leur chambre.

Titres : L’escargot, La coccinelle

Autrice et illustratrice : Bernadette Gervais

Éditions : Albin Michel  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Des livres documentaires pour observer et comprendre les animaux (apparence physique, alimentation, prédateurs, moyens de défense, reproduction…) et les végétaux.

Mon avis : La collection comporte deux autres titres (La grenouille et Le champignon) tout aussi intéressants que ceux-ci. Les enfants apprécieront la clarté des explications, des illustrations et des schémas; les cartons à soulever les inciteront à découvrir un élément supplémentaire ou à approfondir leur apprentissage.

Titre : Nos incroyables petites bêtes

Auteur et illustrateur : Yuval Zommer

Éditions : Glénat jeunesse  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Exploration de plusieurs espèces d’insectes – leur mode de vie, leur habitat – y compris ceux qui s’installent chez nous…

Mon avis : Les enfants qui ont soif d’apprendre et adorent les anecdotes aimeront feuilleter ce grand album aux illustrations montrant l’insecte dans son environnement. Une initiation ludique à la terminologie scientifique. J’y ai moi-même appris plein d’éléments nouveaux!

Titre : L’invasion des savondoux

Autrice : Corinne de Vailly

Éditions : Bayard  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Le jour suivant leur visite à l’Insectarium, trois sœurs découvrent que certains de leurs vêtements ont des petits trous. En outre, le potager et quelques plantes du jardin sont dévorés! Que se passe-t-il?

Mon avis : Un roman aux allures d’enquête, où la débrouillardise et l’entraide entre les trois sœurs sont l’essence de la résolution de leur problème. Quoique ce soit une fiction, j’aime que l’autrice y glisse des informations réelles et que l’histoire se déroule à l’Insectarium de Montréal.