Fièvre chez l’enfant : 5 infos à retenir

Texte de Nadine Descheneaux

1. Comment prendre la température de l’enfant?

Il existe quatre façons de prendre sa température : par le rectum, sous le bras (axillaire), dans l’oreille (tympanique) ou par la bouche (buccal). Il est recommandé de prendre la température par voie rectale pour les enfants de moins de 5 ans, et par la bouche pour les plus de 5 ans.

** Vous pouvez utiliser la température axillaire (chez tous les enfants) et la température par l’oreille (pour les petits de plus de 2 ans) pour dépister la fièvre. Mais pour un résultat plus précis, fiez-vous à une deuxième prise de température par voie buccale ou rectale, selon l’âge de votre enfant.

2. Les températures à surveiller

Un enfant fait de la fièvre si…

sa température rectale est de plus de 38,5 °C (101,5 °F)

sa température buccale est de plus de 38 °C (100,4 °F)

sa température axillaire est de plus de 37,5 °C (99,5 °F)

(selon les données de CHU Sainte-Justine  (Nouvelle fenêtre) )

3. Qu’est-ce que la fièvre?

La fièvre est un mécanisme de protection du corps. Elle indique que ce dernier combat un virus ou une bactérie. Elle est courante chez les enfants.

Voici quelques manifestations qui peuvent accompagner la fièvre :

frissons

avoir froid

être plus colleux

mal de tête

fatigue, moins d’entrain

perte d’appétit

respiration plus rapide

peau chaude au toucher

4. Les médicaments à donner

Il n’est pas nécessaire de donner systématiquement des médicaments pour traiter la fièvre. Toutefois, si vous souhaitez en administrer à votre enfant pour soulager son inconfort, l’Hôpital de Montréal pour enfants  (Nouvelle fenêtre) suggère de privilégier l’acétaminophène (comme Tylenol™ ou Tempra™). Le deuxième choix serait d’utiliser l’ibuprofène (comme Advil™ et Motrin™). En tout temps, avec les enfants, évitez de donner de l’Aspirine™.

5. Quand s’inquiéter?

Consultez Info-Santé ou votre médecin si vous remarquez l’un de ces signes  (Nouvelle fenêtre) :

l’état général de votre enfant vous inquiète (difficulté à rester réveiller, à respirer, rougeurs inhabituelles, etc.)

si votre enfant se plaint de raideurs au cou

s’il fait de la fièvre et a moins de 3 mois

s’il fait de la fièvre depuis 48 heures et a moins de 2 ans

s’il fait de la fièvre depuis plus de 72 heures, peu importe son âge.

** Cet article ne remplace en aucun cas un avis médical. En cas de doute, consultez Info-Santé (811) ou votre professionnel de la santé.

Sources : Institut de la santé publique du Québec  (Nouvelle fenêtre) , Hôpital de Montréal pour enfant  (Nouvelle fenêtre) , CHU Sainte-Justine  (Nouvelle fenêtre) )

