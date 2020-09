Passer du temps avec les insectes du jardin

Des observations à faire avec les yeux

Quand vous étiez enfant, vous avez sûrement soulevé une roche et pris un ver de terre dans vos mains, suivi une sauterelle qui bondissait d’un brin d’herbe à l’autre ou couru après un papillon à travers les champs. Le contact avec la nature est une richesse à laquelle tout le monde, jeune ou moins jeune, devrait avoir droit. Et prendre le temps de découvrir ce qui grouille, saute ou rampe dévoilera peut-être à des enfants une passion menant à une future profession ou, à tout le moins, à un passe-temps instructif et amusant.

Il faut avoir certaines qualités pour repérer des insectes : savoir garder le silence, faire preuve de discrétion, rester à l’écoute, miser sur son sens de l’observation et toujours être à l’affût d’indices.

Des réalisations à faire avec les mains

Cabane à insectes. Photo : Gracieuseté Espace pour la vie / Lise Servant

Il s’agit d’une boîte à insectes qui peut rester dehors toute l’année. Elle permet de voir défiler une grande biodiversité. Sa construction est une excellente activité à réaliser en famille.

Elle requiert peu de matériaux : une boîte en bois non traité chimiquement, et une chaîne ou une corde résistante. Cherchez également des petits contenants, de la paille, des cocottes, des tiges creuses, des petites bûches, de l’écorce, des brindilles ou des feuilles séchées. Ce que vous avez sous la main décidera du nombre d’étages et de chambres qu’aura votre établissement. Cependant, veillez à offrir une diversité convenant aux goûts des différentes espèces. Et… attendez que s’enregistrent les locataires.

Collections d’insectes

Observation des insectes pour les plus jeunes. Photo : Espace pour la vie - Jardin botanique de Montréal / Michel Tremblay

Vos enfants font preuve de patience, de minutie et de dextérité? Alors voici un loisir scientifique qui leur conviendra à merveille : la collection d’insectes. Grâce aux informations sur le site d’Espace pour la vie  (Nouvelle fenêtre) , vous pourrez les aider à mener leur projet à terme : comment confectionner des boîtes entomologiques, comment capturer et tuer les spécimens, comment les identifier et entretenir la collection.

Trois activités pour les plus jeunes pour découvrir les insectes

Des références pour simplifier la découverte et l’apprentissage des insectes

Site de recherche d’Espace pour la vie  (Nouvelle fenêtre)  : identification des insectes par la photo, le nom, la classe

 : identification des insectes par la photo, le nom, la classe Vidéos de l’Insectarium de Montréal à propos du papillon monarque : dans cette série de 6 vidéos, une animatrice scientifique répond aux questions qu’on se pose au sujet du papillon monarque.

Des livres au sujet des insectes

Suivons l'abeille! Initiation à l'apiculture urbain. Photo : Gracieuseté - Scholastic

Suivons l’abeille! Initiation à l’apiculture urbaine

Cinq enfants aident leur voisin apiculteur à prendre soin de ses abeilles et de ses ruches. On découvre en même temps que les personnages ces insectes si utiles à l’être humain.

Le livre évolue en deux volets sur la même page : l’histoire de l’apiculteur et des enfants, et un documentaire scientifique sur les abeilles. Le tout est complété par des illustrations dans lesquelles les enfants pourront s’identifier. Il y a en plus un glossaire définissant les mots à retenir et des idées d’activités.

Auteur et illustrateur : Scot Ritchie

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Deux guides pour identifier les papillons et les chenilles. Photo : Gracieuseté - Michel Quintin

Papillons et chenilles du Québec et des Maritimes et Papillons de nuit et chenilles du Québec et des Maritimes

Ces deux guides aux photos magnifiques, aux illustrations et aux cartes de répartition claires permettent d’identifier plusieurs dizaines d’espèces de papillons de jour et de nuit, ainsi que leur chenille.

On y trouve des trucs pour les attirer et les photographier, et un glossaire et une correspondance entre les noms communs et latins des plantes. À garder sous la main en camping ou à la maison.

Auteurs : Michel Leboeuf et Stéphane Le Tirant

Illustratrice : Marthe Boisjoly

Éditions : Michel Quintin  (Nouvelle fenêtre)