Un balado pour découvrir des innovations canadiennes

J’y avais appris tellement de choses intéressantes! Voici maintenant un balado pour les jeunes qui raconte avec humour certaines des innovations canadiennes qui sont décrites dans le livre.

Balado : Ingénieux junior

Pour les jeunes de : 8 ans et plus

Résumé : Qui a inventé la fermeture à glissière, le walkie-talkie, le basketball, l’ampoule, le canot, le beurre d’arachide, le masque de hockey et le gilet de sauvetage? Des inventeurs canadiens! L’humoriste bien connu des jeunes Jérémie Larouche nous raconte leur histoire.

Mon avis : Le ton avec lequel sont réalisés les huit épisodes, dont la durée varie entre 9 et 15 minutes, captera assurément l’attention des jeunes, entre autres grâce à l’humour du narrateur et à l’environnement sonore. Mais attention : légèreté n'est pas synonyme d'imprécision. L’évolution de chacune des innovations est racontée comme une histoire, à travers des faits historiques, des anecdotes, des noms et des dates, sans que ce soit didactique, loin de là!

Voici le livre duquel sont extraits les épisodes du balado

Ingénieux Junior Photo : La Presse

Titre : Ingénieux Junior

Auteurs : David Johnston et Tom Jenkins

Illustrateur : Josh Holinaty

Éditions : La Presse  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 8 ans

Résumé : Cinquante innovations issues de la tête d’inventeurs et d’inventrices du Canada répertoriées en sept chapitres décrivant leur apport à un monde plus intelligent, plus sain, plus riche, davantage bienveillant, plus heureux, plus proche et plus sécuritaire.

Mon avis : Je suis impressionnée de constater le grand nombre de créatrices et créateurs du Canada. Peut-être est-ce la nécessité de se déplacer dans un si grand pays, la diversité climatique et géographique ou les différents peuples qui ont nourri leur inspiration?

Le saviez-vous? Ces innovations viennent de notre pays : la barre de chocolat, le Cirque du Soleil, l’igloo, le bras canadien, le sac à ordures, un atlas du cœur utile aux chirurgiennes et chirurgiens cardiaques… et même une invention totalement inutile, bien amusante et parmi les articles de fantaisie les plus vendus au monde : le coussin péteur en caoutchouc!

Chaque innovation est expliquée sur une page agrémentée d’illustrations genre BD et est située sur une frise chronologique. En plus, l’ouvrage propose aux jeunes des pistes de réflexion et des trucs pour concrétiser leurs idées. Feuilletez ce livre  (Nouvelle fenêtre) qui apporte sa dose d’humour.

À noter : Le livre Ingénieux, des mêmes auteurs, publié aux éditions La Presse, décrit plus de 300 produits, cette fois illustrés par des photos. C’est la version ados – adultes du livre Ingénieux junior.