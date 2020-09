Comment discuter de pornographie avec son enfant?

Texte de Maude Painchaud Major, Sexplicite  (Nouvelle fenêtre)

Alors que vous avez peut-être eu vos premiers émois sexuels lors de la « lecture » d’un catalogue Sears ou d’un vieux Playboy déniché dans un grenier poussiéreux, les enfants d’aujourd’hui ont tout un éventail de pratiques pornographiques à portée de clic. Selon les études, les enfants découvrent la pornographie en moyenne vers 11-12 ans, parfois aussi jeunes qu’à l’âge 9 ans. Si vous vous rongez les ongles jusqu’à la racine à imaginer cette éventualité, je vous encourage tout de même à aborder ce sujet assez rapidement pour les préparer à ce qu’ils et elles y verront. Parce que la question n’est pas de savoir si vos enfants découvriront la porno, mais plutôt quand ça arrivera.

Offrir un espace sécuritaire

Que vous consommiez de la porno ou non, que vous soyez en sa faveur ou plutôt abolitionniste, éviter d’aborder le sujet ne protège pas vos enfants de cette découverte qui aura lieu, sûrement plus tôt que tard. Je vous invite à ouvrir le dialogue au sujet de la pornographie, et de la sexualité en général, pour que votre progéniture sache qu’elle peut vous poser des questions ou faire part de ses préoccupations sans être jugée. Ne culpabilisez pas vos enfants au sujet de la pornographie. Leur curiosité est normale, et vous devriez les accompagner plutôt que de jouer à la police des mœurs.

Quoi dire à votre enfant à propos de la porno?

C’est normal que ça t’intrigue ou que tu trouves ça excitant!

La porno ne remplace pas l’éducation à la sexualité.

C’est du cinéma, avec un scénario, donc ça ne représente pas la réalité.

Les acteurs et actrices subissent des transformations esthétiques, donc ce sont des standards de beauté irréalistes et inatteignables.

Les personnes y ont l’air d’avoir des orgasmes très longs et puissants, mais le plaisir est souvent simulé.

La porno diffuse largement des actes violents et dégradants, surtout envers les femmes et les personnes racisées. Ne reproduis pas ce qu’on y voit.

On voit TRÈS rarement des scénarios qui se préoccupent du consentement, mais dans la vie, tu dois toujours t’assurer du consentement de tes partenaires.

On y voit peu de condoms, mais tu dois en utiliser un pour te protéger des ITSS (infections transmissibles sexuellement et pas le sang);

On voit rarement des démonstrations de sensualité ou le partage d’une intimité affective, et c’est dommage, car c’est justement ce qui fait la richesse de la sexualité.

La porno peut marquer ton imaginaire érotique et influencer ta perception de la sexualité.

La pornographie propage des stéréotypes de genre qui nous emprisonnent souvent dans des rôles qui ne nous conviennent pas ou que nous ne souhaitons pas jouer.

Si une personne te demande des photos ou des vidéos, refuse et va en parler à un adulte de confiance. Tu peux venir m’en parler; je ne vais pas te chicaner! Cette personne doit être dénoncée parce qu’elle peut faire du mal à d’autres enfants.

Pourquoi attendre?

Même si vous ou votre enfant ressentez un malaise à en parler, je vous encourage sincèrement à ouvrir le dialogue à ce sujet avant que votre enfant ne découvre la pornographie, intentionnellement ou accidentellement.

