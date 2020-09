La fête des Pères en littérature jeunesse

Titre : Où allons-nous aujourd’hui, papa?

Autrice : Rosalind Avis

Illustratrice : Monique Dong

Éditions :Groupe Modus  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 18 mois

Résumé : Un bout de chou réveille son père au petit matin en lui demandant ce qu’ils feront au cours de la journée. L’imagination du père leur permettra de s’amuser follement, sans nécessairement se déplacer bien loin de la maison!

Mon avis : La collection « P’tit chou  (Nouvelle fenêtre) » présente des livres aux pages cartonnées, joliment colorés avec des récits collés à la réalité des enfants d’âge préscolaire.

Titre : Un papa poule

Autrice : Jasmine Dubé

Illustratrice : Jimena Aragones Rossetto

Éditions : De l’Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 2 ans

Résumé : Un papa équipe son fils en vue d’un pique-nique organisé par l’école : chapeau, crème solaire, imperméable, chandail, mitaines… Disons qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère, tel un père prévenant!

Mon avis : Ce livre confirme avec humour que le qualificatif de poule n’est pas réservé qu’aux mères, et qu’il peut aussi convenir aux pères. Ce livre amusera les enfants autant que les parents, qui s’y reconnaîtront peut-être! La collection « Clin d’œil  (Nouvelle fenêtre) » sied bien aux tout-petits grâce à ses courtes histoires tendres et comiques abordant plusieurs sujets du quotidien.

Titre : Si je n’étais pas ton papa

Auteur : Alan Katz

Illustrateur : Chris Robertson

Traductrice : Isabelle Montagnier

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Une discussion entre un fils et son père crocodile ouvre la voie à ce que chacun d’eux évoque ce que serait leur vie si l’autre n’en faisait pas partie. Le plus vieux pourrait faire une foule de choses impossibles maintenant qu’il est père et inversement, sans son papa, le jeune pourrait se coucher tard et jouer à des jeux vidéo au lieu d’aller à l’école…

Mon avis : Sincèrement, tout ce livre m’a déridée! Le texte est drôle et les illustrations le complètent bien. Je dirais qu’il est presque à deux niveaux : l’enfant et l’adulte s’y retrouveront aisément! Divertissant!

Titre : Samuel et le chapeau de pêche

Auteur : Léo-James Lévesque

Illustratrice : Amélie Montplaisir

Éditions : Les 400 coups  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Résumé : Samuel est heureux d’aller à la pêche avec son grand-père, comme le faisait son papa. Les traditions se perpétuent! Que rapportera-t-il de cette activité?

Mon avis : Un texte qui évoque le bonheur, mais où transparaît aussi la tristesse, car le père de Samuel est décédé. Le garçon et son grand-papa se souviennent de lui à travers leurs moments complices. J’aime beaucoup cette collection Mes petits moments ; les récits racontent des anecdotes qui créent des petits moments de vie dont on se souviendra longtemps.

Titre : Papa est de retour

Autrice : Stéphanie Boyer

Illustrateur : François Thisdale

Éditions :De l’Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Résumé : Les heures précédant la réunion d’un fils et de son père parti à la guerre depuis un long moment sont inquiétantes pour l’un et l’autre. Comment se passera cette rencontre? Et si rien n’était comme avant?

Mon avis : Si ce livre était une pièce musicale de piano, il serait une fugue jouée à quatre mains. La vision du garçonnet du moment où il sera dans les bras de son papa alterne avec celle du père. Les pages aux couleurs variées, jaunâtres pour le garçon et bleutées pour le père, permettent de s’y repérer dans ce texte écrit au je . L’émotion est palpable. Très beau.

Titre : Mimi, papa et moi

Auteur : Marc Boulay

Illustratrice : Ninon Pelletier

Éditions : Québec Amérique  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Un jeune veuf hésite à présenter sa nouvelle amoureuse à sa fillette. Ce papa est tellement attentionné qu’il ne veut pas brusquer l’enfant; mais celle-ci est bien prête.

Mon avis : Quel beau récit. L’auteur a si bien choisi les mots à mettre dans la bouche de la fillette qu’on l’imagine devant nous raconter son histoire où sont évoqués les thèmes de deuil et de l’amour et surtout l’hésitation à la venue d’un troisième élément dans le duo père-fille. Pourtant, des signes démontrent l’évidence du bon moment. Un beau livre mi-roman, mi-album, au texte plutôt dense, mais abondamment illustré. Un baume pour les familles dans cette situation.

Titre : Les dahlias de grand-papa

Autrice : Angèle Delaunois

Illustratrice : Claire Anghinolfi

Éditions : De l’Isatis  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 6 ans

Résumé : Onésime a été cultivateur toute sa vie. Un jour vient où il cède sa ferme à l’un de ses enfants et s’installe dans une petite maison jaune où il s’occupe d’entretenir son potager et ses dahlias rouges, et à regarder jouer ses petits-enfants. Jusqu’à ce que...

Mon avis : Histoire touchante d’un grand-père amoureux des fleurs et de l’héritage particulier qu’il laisse derrière lui. Comme quoi, parfois, de vieilles racines qui n’ont l’air de rien, plantées avec attention, peuvent survivre des générations… Un beau livre qui respire l’été et l’amour intergénérationnel.