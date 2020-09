De la création numérique pour les enfants : les prix Numix

Quoi : Les prix Numix  (Nouvelle fenêtre)

Explications : Le Gala des prix Numix, qui se tiendra du 15 au 18 juin, est une bonne occasion de découvrir des contenus numériques, pour la plupart, éducatifs. Qu’ils soient sous forme d’applications, de balados ou de jeux, ils ont été sélectionnés par un jury composé de neuf professionnels et professionnelles de l’industrie numérique québécoise. Ces contenus sont gratuits. Ils sont accessibles en ligne ou sur une application téléchargeable.

En voici quelques-unes, dans les catégories famille :

Jeunesse et famille – Jeu :

Jeu Code Alix : Libère Lapin et Maman Photo : Productions Avanti Ciné Vidéo inc.

Parmi les trois jeux basés sur la série télévisée Alix et les Merveilleux (Nouvelle fenêtre) (qui me rappelle les émissions de mon enfance…) qui sont en nomination, le jeu Code Alix : Libère Maman et Lapin (Nouvelle fenêtre) a particulièrement attiré mon attention. Offert sur ordinateur, il permet aux enfants de 4 ans et plus de s’initier à la programmation par la logique des événements en série.

Appli La patrouille de Tom Photo : Groupe PVP

La patrouille de Tom  (Nouvelle fenêtre) (gagnant) est une application très appréciée des jeunes qui aiment les jeux de missions et de quête. Dans un village, un voleur s’empare d’objets appartenant aux villageois et villageoises. En créant leur avatar, les filles et les garçons s’intègrent à la bande de Tom Sawyer  (Nouvelle fenêtre) et, avec lui, partent à la recherche du butin afin de débusquer le voleur. Des heures de plaisir avec plus de 80 missions différentes et 50 terrains différents à explorer.

Balado – Fiction et expérimental :

La vie secrète de l’art Photo : La puce à l’oreille

La vie secrète de l’art (Nouvelle fenêtre) (gagnant) est une série de cinq balados écrite par l’auteur jeunesse Simon Boulerice. Chacun fait découvrir aux 8-9 ans des œuvres de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal par le biais de fictions. À noter que l’œuvre d’art n’est pas décrite : elle sert plutôt d’étincelle pour alimenter une création littéraire. Les balados s’écoutent soit au musée comme un parcours sonore, soit à la maison, laissant place à l’imaginaire des enfants!

Jeunesse et famille – Production numérique interactive :

Appli Aventure en Arctique Photo : Les Affranchis

L’application Aventure en arctique  (Nouvelle fenêtre) est tout simplement éblouissante et très instructive. Ces images, ces vidéos et la narration des deux explorateurs m’ont rappelé le voyage que j’ai fait à Pond Inlet, au Nunavut, il y a déjà 10 ans. Les enfants de tous âges seront bouche bée devant l’aventure dans laquelle la plongeuse-exploratrice Jill Heinerth et le plongeur-caméraman Mario Cyr les entraînent. Les filles et les garçons adoreront rencontrer cinq animaux impressionnants qui vivent en Arctique (morse, narval, phoque, ours polaire et béluga). Une application scientifique comme je les aime.

Appli Passe-Partout Photo : Attraction

L’application Passe-Partout  (Nouvelle fenêtre) (gagnant) offre huit tableaux différents de jeux, de chansons, de contes, d’apprentissage  (Nouvelle fenêtre) (chiffres, lettres, couleurs, déplacements dans l’espace, etc.). Le visuel est attrayant, l’animation est simple et efficace pour les tout-petits et l’environnement sonore n’est pas agressant. D’ailleurs, la nombreuse clientèle de Passe-Partout, version télé, ne sera pas dépaysée et reconnaîtra ses personnages préférés avec leur voix et leur personnalité! Ça me donne le goût de m’y mettre, même sans tout-petits!

Jeunesse et famille – Websérie :

Zeneb Blanchet et Karl-Antoine Suprice présentent la Minute MAJ sur la Journée internationale des femmes. Photo : Radio-Canada

La minute MAJ (Nouvelle fenêtre) présente l’actualité dans une forme adaptée aux préados à la curiosité aiguisée… et même aux adultes! Depuis leur découverte, je passe d’une capsule vidéo à l’autre et je me délecte! Les explications données sont bonifiées par des images, des photos ou des vidéos. Parmi les sujets abordés : les nouveaux emojis, la théorie d’une Terre plate, le coronavirus, la politique… Les jeunes peuvent collaborer à MAJ en envoyant leurs questions.

Transmission Photo : Radio-Canada

+ : Pour vous, parents, je suggère ce balado en cinq volets : Transmission (Nouvelle fenêtre) . Il est, à mon sens, une belle aventure à écouter en famille pour connaître un pan de l’histoire québécoise. En tout cas, c’est probablement ce qui a poussé l’animatrice Annie Desrochers à se rendre à Radisson avec trois de ses enfants pour comprendre le rôle que son grand-père Paul Desrochers a joué dans le développement hydroélectrique de la Baie-James. Un balado pour les « grands », mais qui s’écoute avec les enfants de 10 ans et plus. Les effets sonores et musicaux, la prise de parole des gens rencontrés, les commentaires des fils d’Annie ainsi que le ton qu’elle emploie pour nous faire ce récit sont autant d’éléments qui rendent cette histoire captivante.

À noter : La liste complète des contenus par catégorie est ici  (Nouvelle fenêtre) .