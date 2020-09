Trampoline : 9 règles pour réduire les risques

Texte de Nadine Descheneaux

Si les enfants adorent faire des acrobaties et dépenser leur énergie sur un trampoline, la Société canadienne de pédiatrie  (Nouvelle fenêtre) est catégorique : ce jeu n’est pas sécuritaire. Plus encore, elle émet la recommandation aux parents de ne pas acheter de trampoline et de ne pas considérer que les parcs de trampolines sont sécuritaires.

Toutefois, aucune loi n’existe au Canada ou au Québec pour empêcher son achat. Il vaut donc mieux bien connaître les recommandations en matière de sécurité pour protéger vos enfants et réduire les risques de blessures.

Les enfants de moins de 6 ans ne devraient pas utiliser le trampoline. Il devrait y avoir qu’une seule personne à la fois sur le trampoline pour éviter les collisions. Évitez les vêtements, les bijoux ou les accessoires qui peuvent s’y coincer. Le trampoline doit être utilisé sous supervision parentale. Il faut empêcher les enfants d’être téméraires et d’effectuer des cascades, des sauts difficiles, etc. Les enfants doivent sauter au centre de la toile. Le trampoline ne doit pas servir comme tremplin pour atteindre d’autres structures. L’enfant ne doit également pas sauter sur la toile à partir d’un endroit plus élevé Des coussins protecteurs doivent couvrir les ressorts. Ils doivent aussi être d’une couleur contrastante pour délimiter les zones de saut. Un filet de sécurité est une bonne option, mais il ne remplace pas la supervision parentale. Le trampoline doit être placé dans un endroit éloigné des autres structures dans la cour. Une distance de deux mètres autour du trampoline et de 8 mètres en hauteur est recommandée. Il est nécessaire d’inspecter régulièrement les ressorts, la toile, les pattes, les coussins, la structure et toutes autres pièces du trampoline.

Source : Assurez votre sécurité! Le trampoline  (Nouvelle fenêtre) /Gouvernement du Québec, Sécurité du trampoline  (Nouvelle fenêtre) /Gouvernement du Canada

Voici d'autres articles sur le même sujet qui pourraient vous intéresser :