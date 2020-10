Entrevue avec Ari Cui Cui

-À travers tes vidéos  (Nouvelle fenêtre) et ton jeu Étoiles musicales  (Nouvelle fenêtre) , tu fais rire et danser les enfants. À quel âge as-tu commencé à chanter?

J’avais 2 ans sur les premiers enregistrements de ma voix, sur la cassette Les p’tits cœurs, de Manuel Breault. Ma mère et mon père m’accompagnaient au piano. Je viens d’une famille qui chante tout le temps! Petite, je parlais en chantant!

Étoiles musicales Photo : Les Affranchis/Productions ML

-En ce moment, tu lis un conte aux enfants en direct chaque matin à 10 h sur ta chaîne YouTube  (Nouvelle fenêtre) . Quel est ton livre jeunesse favori?

C’est difficile à dire parce que je suis une grande passionnée de littérature jeunesse. Quand j’étais petite, je trippais sur les Émilie (et son petit hérisson). Sinon, je suis fan de Boucle d’or et les 3 ours.

-Tu es une « fabricoleuse » : as-tu des idées de bricolages maison à proposer aux bouts de chou?

Oh oui! On peut fabricoler de la pâte à modeler maison avec des ingrédients très simples (la recette (Nouvelle fenêtre) de Ricardo est bonne), on peut illustrer sa maison avec des macaronis collés sur un carton et des éléments recyclés de la maison, on peut aussi faire de la glue super magique avec 1/2 tasse (125 ml) de shampoing, 1/4 tasse (60 ml) de fécule de maïs, du colorant au besoin et 1 c. à soupe (15 ml) d’eau! J’ai justement écrit une chanson pour la saison 2 qui sera diffusée à la télé. La chanson s’intitule La super glue magique.

-Dans ton émission  (Nouvelle fenêtre) , tu danses et tu chantes en compagnie de l’ours, de Docteure Rolala, de Tapedidou, de Solo et de Colomba. As-tu une anecdote de tournage amusante à raconter?

Avant de commencer les tournages à la télévision, je n’en avais jamais vraiment fait! Alors, passer d’artiste de scène à premier rôle télé, c’était toute une transition. Au premier matin de tournage, j’avais tellement peur d’oublier mon texte que ma réalisatrice a dit « 3-2-… » et je suis restée figée comme une statue! J’attendais le « action! » J’ai appris vite qu’on doit compter dans notre tête et commencer. Tout le monde me croyait endormie sur le plateau! :)

Ari Cui Cui Photo : Productions ML

-Ton appli  (Nouvelle fenêtre) Cuisine-surprise permet aux petites filles et aux petits garçons de préparer des recettes en s’amusant. Qu’aimais-tu cuisiner quand tu étais enfant?

J’adorais préparer des grosses boules de pop-corn maison au caramel! Je faisais aussi des gâteaux, des macarons, des muffins, etc. Ma mère m’a encouragée à cuisiner très jeune et m’a montré à cuisiner « à l’œil », et à substituer des ingrédients lorsqu’on n’avait pas tout. Et… je dois avouer que je faisais des potions magiques avec les pots de crème de ma maman et toutes sortes de trouvailles! Ensuite, je les versais « magiquement » en bas du balcon! Hi hi!

Cuisine-surprise Photo : Les Affranchis

-Il paraît que quand tu voyages, tu apportes toujours dans ta valise ta robe bleue pour donner des spectacles aux enfants que tu rencontres. Raconte-nous quelques-unes de tes belles rencontres.

Oh oui j’adore voyager et j’ai eu le bonheur de faire des spectacles en Corée du Sud ainsi qu’au Mexique, et j’ai eu la chance de faire des tournages au Nicaragua ainsi qu’en Italie! J’aimerais qu’Ari Cui Cui soit connue partout sur la planète, car j’aime tous les p’tits biscuits du monde entier. :)

Ari Cui Cui Photo : Groupe ML

-Quelles sont les valeurs que tu aimes véhiculer dans ta musique et dans ton émission?

L’amitié, l’amour, le réconfort, le partage, le pardon, la valorisation de la différence/unicité, l’importance de la famille et des personnes significatives dans la vie des enfants, l’ouverture sur le monde.

-Décris-toi en trois mots.

Créative, passionnée, joueuse.