Des applis, des livres et un CD pour faire de la musique en famille

Une application pour tablettes ou cellulaire

Nom de l’application : Mazaam, le génie de la musique  (Nouvelle fenêtre)

Éditions : Mazaam (Nouvelle fenêtre) et Analekta (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 4 ans

Explications : Cette application ludo-éducative utilise la musique classique comme outil pédagogique pour favoriser le développement des facultés cognitives, psychomotrices et émotionnelles des enfants de 4 à 6 ans. Les défis adaptés à leur âge, les animations ludiques et les visuels attrayants ont pour but d’améliorer leur raisonnement logique et leur attention, d’affiner leur perception auditive et de stimuler leur mémoire auditive. Certaines activités du module de réalité augmentée permettent aux parents de jouer avec leurs enfants.

Mon avis : Ce superbe contenu, autant du point de vue visuel que sur le plan de l’apprentissage, captivera les utilisateurs et utilisatrices. C’est une idée amusante d’associer le quotidien d’animaux (brosser les dents de caméléons enjoués, habiller de jolies otaries…) à des aspects de la musique, tels que le tempo, la hauteur des sons, l’intensité, le timbre et l’harmonie.

J’aime savoir que cette application a été réalisée à partir d’une méthode scientifique développée par la Chaire de recherche du Canada en musique et apprentissages de l’Université Laval. Les quelque 140 passages musicaux de l’application sont extraits d’œuvres interprétées par de grands noms canadiens, dont l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), dirigé par Kent Nagano, le pianiste Charles Richard-Hamelin, l’organiste Jean-Willy Kunz et la violoniste Angèle Dubeau.

À noter : Jusqu’au 30 juin, l’application (Nouvelle fenêtre) est téléchargeable gratuitement sur iOS et coûte 0,99 $ sur Android.

Des livres

Titre : La véritable histoire de Charlie et Dizzy

Auteur et illustrateur : Sylvain Bouton

Éditions : ADA (Nouvelle fenêtre) , collection Espoir en canne

Pour les enfants/jeunes/parents à partir de : 4 ans

Explications : Charlie Parker et Dizzy Gillespie, deux célèbres musiciens d’un orchestre classique, inspirent l’auteur dans ce tour du monde à la recherche de différents instruments.

Mon avis : Les images colorées et les phrases écrites avec des polices de caractères amusantes rendent cette histoire captivante pour les jeunes enfants. En soi, elle raconte avec légèreté le passage du classique au jazz pour deux musiciens, à travers un voyage sur plusieurs continents. Au fil des pages, l’enfant découvrira divers instruments et comment les écrire.

---

Titre : Comment tout a commencé

Auteur : Mo Willems

Illustratrice : Amber Ren

Traductrice : Isabelle Allard

Éditions : Scholastic (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 5 ans

Explications : Une fillette prend la place de son oncle malade auprès de sa tante pour assister à un concert. C’est le début d’une passion qui change totalement sa vie.

Mon avis : Le hasard qui mène à la découverte d’une passion et la détermination d’une jeune fille pour réaliser son rêve : des thématiques qu’on trouve dans ce livre aux superbes illustrations et au texte court. Une histoire inspirante. J’ai adoré.

---

Titre : Kent Nagano

Autrice : Kim Nunès

Illustratrice : Josée Tellier

Éditions : Petit homme (Nouvelle fenêtre) , collection Raconte-moi

Pour les jeunes à partir de : 9 ans

Explications : La musique est entrée dans la vie de Kent Nagano alors qu’il avait 4 ans. Il en est devenu un passionné… et le chef d’orchestre reconnu mondialement que tous apprécient!

Mon avis : Cette collection est agréable à lire autant par les filles que par les garçons, car les personnages dont on parle viennent de domaines éclectiques. On y découvre leur vie, leur enfance, leurs études, leurs succès et leur façon de penser.

Nagano n’a jamais compris le jugement des gens par rapport aux différentes couleurs de peau. Comme le disait son professeur de musique : « Les tons et les demi-tons sont à la base des harmonies. » Pourquoi n’est-ce pas ainsi dans la vie?

Un album musical

Titre : Belles bestioles : initiation à la musique classique

Autrice : Ana Gerhard

Illustrateur : Mauricio Gomez Morin

Éditions : La Montagne secrète (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Explications : Cet album contient 20 extraits d’œuvres de musiciens classiques de plusieurs époques inspirés dans leurs compositions par les insectes, les batraciens ou les reptiles. Parfois, c’est leur son qui est imité par les instruments, d’autres fois, ce sont leurs mouvements.

Mon avis : Le parallèle est intéressant entre les bestioles et la musique, qui appelle à l’écoute, par exemple Le vol du bourdon, de Rimski-Korsakov, ou Mikrokosmos, de Bartók, où l’on entend bien les mouvements de la mouche…

Le texte accompagnant chaque court extrait et décrivant la bestiole et l’œuvre musicale complètent bien cet album musical, qui est parfait pour initier les jeunes au classique.

Un album audio

Titre : Animaux musiciens

Auteur : Pedro Alcalde

Illustrateur : Julio Antonio Blasco

Éditions : La Montagne secrète  (Nouvelle fenêtre)

Pour les enfants à partir de : 7 ans

Explications : La nature fait aussi de la musique. Quatorze animaux (oiseaux, insectes, mammifères) méritent qu’on prête l’oreille à leurs chants. En plus du son audio accessible à partir de ce lien (Nouvelle fenêtre) , le livre détaille les caractéristiques de l’animal et ses habitudes de vie.

Mon avis : J’ai particulièrement aimé deux choses : la description de la technique du chant et le lien entre certains des animaux et les compositeurs classiques,comme le rossignol qu’on retrouve dans le 2e mouvement de la 6e symphonie de Beethoven. Les sons sont sans doute très réalistes, car mon chien a cherché le loup dans la maison!