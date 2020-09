Un défi 12 jours en méditation pour les enfants (et les parents!)

Quoi : Défi 12 jours de méditation guidée pour les enfants (Nouvelle fenêtre)

Où : Sur la chaîne YouTube à partir d’un ordinateur ou d’appareils intelligents

Pour qui : Enfants à partir de 6 ans

Description : Laurence Mercier (Nouvelle fenêtre) , PhD en génie biomédical, est enseignante en méditation certifiée depuis six ans auprès d’enfants et d’adultes. Un matin, tout récemment, elle s’est fait la réflexion : « Tiens, on a beaucoup de temps, maintenant! »… et elle a pondu ce défi lancé aux enfants.

Pendant 12 jours d’affilée, elle propose de la méditation aux enfants et aux parents sur sa chaîne YouTube (aucun visuel pendant les méditations). Il suffit de s’installer confortablement et de l’écouter. Avant de commencer les méditations, écoutez les vidéos d’introduction. Celle qui s’adresse aux jeunes leur suggère de bricoler un calendrier afin de suivre leur progrès au quotidien, alors que celle pour les parents décrit les meilleures conditions pour profiter pleinement des méditations et explique l’importance de respecter l’ordre des jours pour mener à bien ce défi. Le défi (Nouvelle fenêtre) a commencé le 17 mars dernier, mais en allant sur sa chaîne YouTube, vous trouverez les deux vidéos de présentation suivies des méditations classées par jour. Vous pourrez donc commencer à votre convenance.

Mon avis : Je ne suis plus une enfant, mais en écoutant la voix sur ces capsules, calme et douce, mes épaules sont redescendues loin de mes oreilles pour reprendre leur place. En cinq minutes, j’avais inspiré, expiré, et mon niveau d’anxiété était devenu tolérable. Donc, parents, vous aussi vous avez le droit de relever ce défi 12 jours avec vos enfants!

Prix : Gratuit