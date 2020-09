Parents de sportifs : 5 erreurs à éviter

Texte de Nadine Descheneaux

Vos petits sportifs ont besoin de parents encadrants  (Nouvelle fenêtre) et encourageants. Voici cinq comportements à éviter quand vous suivez vos jeunes et leur équipe.

1. Mettre trop de pression

Encourager votre enfant à donner son 100 % est une chose, le pousser en exigeant une performance précise en est une autre. Tout est question d’équilibre quand vous lui demandez de se surpasser. Cessez aussi de le comparer à ses frères/sœurs/amis/etc.

2. Transposer vos rêves sur vos enfants

Chaque année, faites un vrai bilan pour savoir si votre enfant a réellement envie de poursuivre. S’il n’est pas certain, discutez avec lui de ce qui lui plaît et de ce qu’il aime moins. Détectez s’il ne s’inscrit que pour vous faire plaisir ou parce que vous lui répétez combien vous auriez souhaité avoir sa chance quand vous étiez jeune.

3. Être trop émotif

Vos émotions peuvent être dérangeantes pour votre jeune et pour toute son équipe. Encouragez-les sans rabaisser les autres. Tempérez vos critiques et vos débordements, et, bien sûr, surveillez votre langage.

4. Donner de l’argent contre un but

Il est préférable de valoriser l’ensemble du jeu et non une performance précise. Votre enfant a besoin d’être capable de se réjouir des accomplissements de ses coéquipiers. Sinon, comment pourrait-il développer son esprit sportif en étant déçu d’une victoire, car il n’a pas marqué de point?

5. Banaliser ou encourager la violence

Les comportements violents ne sont pas tolérés dans les équipes sportives. Prônez des valeurs positives et un sain esprit sportif. Faites aussi attention de ne pas saper l’autorité de l’entraîneur ou le pouvoir décisionnel de l’arbitre.

Voici d'autres articles sur le même sujet qui pourraient vous intéresser :